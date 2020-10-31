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20+ завораживающих камней и минералов, которые доказывают, что природа — лучший художник

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Многие из нас любят драгоценные камни — сияющие бриллианты, роскошные изумруды или яркие рубины у всех на слуху. Однако, помимо этих известных драгоценных камней, недра Земли хранят огромное количество несметных сокровищ — камней и минералов, которые могут покорить наши сердца с первого взгляда.

Мы в AdMe.ru были поражены, какие причудливые формы и оттенки могут приобретать обычные камни. Это застывшая гармония природы.

1. Этот титановый кварц похож на рождественскую елку. Такой камень получается путем окрашивания натуральных кристаллов с помощью титана и ниобия

© mattythedog / imgur

2. Арбузный турмалин прекрасно имитирует кожуру и мякоть сочных арбузов

© Dorling Kindersley / UIG / Science Photo Library / East News, © NATURAL HISTORY MUSEUM, LONDON/Science Photo Library / East News

3. Этот камень называется «ларимар». Он встречается только в Доминиканской Республике и в провинции Верона. Художник, который обнаружил месторождение камня, назвал его в честь своей дочери Ларисы и моря

© Dallas Stribley / The Image Bank / gettyimages

4. Сфера горного хрусталя, похожая на Луну, довольно часто используется во время кристаллотерапии

© Science Photo Library / EAST NEWS

5. Черные опалы считаются одними из самых ценных. Чаще всего они встречаются в Австралии

© EAST NEWS

6. Этот «торт» состоит из опалов и халцедона

© QualityCucumber / reddit

7. Идеальная аметистовая жеода

© Grown_Man_Poops / reddit

8. Янтарь бывает не только желтым. Это синий яванский янтарь из Индонезии

© Iskandarmato / wikimedia

9. Кусочек кварца, напоминающий айсберг

© StudioDN / pikabu

10. Аметист и халцедон образуют идеальный дуэт

© Science Photo Library / EAST NEWS

11. Иглы кюрита из Конго

© BLFrank / wikipedia

12. Целая пещера из аметистов

© EAST NEWS

13. Это не водоросли, а залежи пироморфита

© John Cancalosi / ardea.com / EAST NEWS

14. Азурит с древнейших времен использовался в иконописи для изготовления синей краски

© DIRK WIERSMA / Science Photo Library / East News

15. Настоящий каменный цветок — аметист в разрезе

© Traudel Sachs / EAST NEWS

16. Кристаллы цитрина выглядят очень аппетитно и напоминают бутерброд с икрой

© East News

17. Эта селенитовая жеода находится в Испании. Она считается самой большой в Европе

© JORGE GUERRERO / AFP / East News

18. Радужный обсидиан, или вулканическое стекло, получается в процессе застывания лавы

© LUCKYTOQUITO / reddit

19. Необработанный малахит похож на соцветия брокколи

© Chipkin / reddit

20. Кристаллы висмута могут принимать самые невероятные формы

© THEDORE GRAY, VISUALS UNLIMITED / Science Photo Library / East News

21. Так выглядят необработанные натуральные изумруды

© AFP / EAST NEWS

22. Жеода из розового агата из Бразилии

© ALBERT COPLEY, VISUALS UNLIMITED / Science Photo Library / East News

23. Крокоит напоминает застывшее пламя костра

© Dorling Kindersley / UIG / Science Photo Library / East News

24. На огненные опалы, как и на огонь, можно смотреть бесконечно

© depositphotos

Из какого минерала вы бы хотели заказать себе украшение?

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