20+ завораживающих камней и минералов, которые доказывают, что природа — лучший художник

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Многие из нас любят драгоценные камни — сияющие бриллианты, роскошные изумруды или яркие рубины у всех на слуху. Однако, помимо этих известных драгоценных камней, недра Земли хранят огромное количество несметных сокровищ — камней и минералов, которые могут покорить наши сердца с первого взгляда.

Мы в AdMe.ru были поражены, какие причудливые формы и оттенки могут приобретать обычные камни. Это застывшая гармония природы.

1. Этот титановый кварц похож на рождественскую елку. Такой камень получается путем окрашивания натуральных кристаллов с помощью титана и ниобия

2. Арбузный турмалин прекрасно имитирует кожуру и мякоть сочных арбузов

3. Этот камень называется «ларимар». Он встречается только в Доминиканской Республике и в провинции Верона. Художник, который обнаружил месторождение камня, назвал его в честь своей дочери Ларисы и моря

4. Сфера горного хрусталя, похожая на Луну, довольно часто используется во время кристаллотерапии

5. Черные опалы считаются одними из самых ценных. Чаще всего они встречаются в Австралии

6. Этот «торт» состоит из опалов и халцедона

7. Идеальная аметистовая жеода

8. Янтарь бывает не только желтым. Это синий яванский янтарь из Индонезии

9. Кусочек кварца, напоминающий айсберг

10. Аметист и халцедон образуют идеальный дуэт

11. Иглы кюрита из Конго

12. Целая пещера из аметистов

13. Это не водоросли, а залежи пироморфита

14. Азурит с древнейших времен использовался в иконописи для изготовления синей краски

15. Настоящий каменный цветок — аметист в разрезе

16. Кристаллы цитрина выглядят очень аппетитно и напоминают бутерброд с икрой

17. Эта селенитовая жеода находится в Испании. Она считается самой большой в Европе

18. Радужный обсидиан, или вулканическое стекло, получается в процессе застывания лавы

19. Необработанный малахит похож на соцветия брокколи

20. Кристаллы висмута могут принимать самые невероятные формы

21. Так выглядят необработанные натуральные изумруды

22. Жеода из розового агата из Бразилии

23. Крокоит напоминает застывшее пламя костра

24. На огненные опалы, как и на огонь, можно смотреть бесконечно