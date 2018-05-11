20 забавных комиксов с неожиданной концовкой, которая удивит даже самых нестандартно мыслящих

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Чоу Хон Лам (Chow Hon Lam) и Рой Ли (Roey Li) — талантливые художники и хорошие друзья, которые рисуют вместе отличные комиксы. Главные герои их иллюстраций — зверушки Ту и Тед, которые исследуют мир, не прекращают удивляться жизни и радуют своим позитивом. Каждый комикс приправлен юмором и неожиданной концовкой. Самое интересное, что художникам удалось передать характеры своих героев без единого диалога.

Нам в AdMe.ru очень понравились Ту и Тед, поэтому мы решили собрать для вас лучшие комиксы об этих приятелях.

На детской площадке

Поздравления победителю

Карма

Помощь № 1

Помощь № 2

Овечки летом

Ролики

Творец

Пропал самокат

Увидимся на вершине

Поймал паука

Помогите!

Посадил растение для обеда

Прогулки с собакой

Покупка дивана

Мой друг задумался о пластической операции

Гольф

Мороженое

Еще 5 минуточек...

Давать и брать

Какой комикс о Ту и Теде повеселил вас больше всего?