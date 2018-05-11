20 забавных комиксов с неожиданной концовкой, которая удивит даже самых нестандартно мыслящих
Чоу Хон Лам (Chow Hon Lam) и Рой Ли (Roey Li) — талантливые художники и хорошие друзья, которые рисуют вместе отличные комиксы. Главные герои их иллюстраций — зверушки Ту и Тед, которые исследуют мир, не прекращают удивляться жизни и радуют своим позитивом. Каждый комикс приправлен юмором и неожиданной концовкой. Самое интересное, что художникам удалось передать характеры своих героев без единого диалога.
Нам в AdMe.ru очень понравились Ту и Тед, поэтому мы решили собрать для вас лучшие комиксы об этих приятелях.
На детской площадке
Поздравления победителю
Карма
Помощь № 1
Помощь № 2
Овечки летом
Ролики
Творец
Пропал самокат
Увидимся на вершине
Поймал паука
Помогите!
Посадил растение для обеда
Прогулки с собакой
Покупка дивана
Мой друг задумался о пластической операции
Гольф
Мороженое
Еще 5 минуточек...
Давать и брать
Какой комикс о Ту и Теде повеселил вас больше всего?
Фото на превью tuandted / instagram