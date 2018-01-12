Художник начал рисовать комиксы, чтобы рассмешить девушку, а в итоге покорил сердца тысяч людей
Джейсон и Уаймэй — молодая пара из Пинанга, которую на родине больше знают как «Картофельную пару». 5 лет назад Джейсон начал рисовать забавные комиксы и выкладывать их в фейсбук, а Уаймэй помогала продвигать их в других социальных сетях и инстаграме.
К 2016 году они выросли до J&Y Productions и выпустили свою первую книгу комиксов про «Картофельную пару», она разлетелась по книжным полкам Малайзии и Сингапура и сделала их известными у себя на родине. В 2017 году вышло продолжение, больше ориентированное на зарубежных читателей, открыв новые горизонты для творчества.
Мы в AdMe.ru предлагаем вам познакомиться с этими веселыми ребятами и оценить, насколько близок их юмор и язык любви нам самим.
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80 % сюжетов основаны на реальных событиях, и их популярность, вышедшая за рамки Пинанга, говорит только об одном: язык любви и юмора одинаков для всех людей планеты. А вы как считаете? Вам знакомы эти ситуации?
Фото на превью J&Y Productions