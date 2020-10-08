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20+ вещей, которыми мы пользуемся каждый день, но такими их еще не видели

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Ученым давно известно: человеческий мозг — весьма пластичная структура, которая развивается под влиянием практически любого нового опыта. Поэтому исследователи советуют нам ходить на работу разными маршрутами, чистить зубы левой рукой (или правой, если вы левша) и вообще делать привычные вещи непривычным образом. Похоже, именно этими соображениями руководствовались создатели вещей из нашей подборки.

Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо 20+ предметов, которые были бы совершенно обычными, если бы не одна маленькая деталь.

«Сегодня во время пробежки увидела мотоцикл с крошечным башмачком на подставке»

© OffensivePanda / Reddit

Дверные ручки в этой пекарне сделаны в виде багетов

© stimilon / Reddit

А в мясной лавке — в виде тесака для мяса

© papaskla34 / Reddit

Дозатор жидкого мыла в Диснейленде выдавливает пену в виде Микки Мауса

© 69 Channel / YouTube

Отверстия в этом швейцарском сыре выглядят как глаза коровы

© haveawaffleday / Reddit

«Чашка, которую мне подарила мама, выглядит как смятая консервная банка»

© BenathonWrigley / Reddit

«Нашла на распродаже вот такой крутой журнальный столик. Каждая „книжка“ открывается, как обычный ящик»

© Birdie Wood / Facebook

Кондиционер покрашен точно так же, как стена

© JOE_B0GAN / Reddit

Цифровая клавиатура с подсветкой встроена прямо в тачпад ноутбука

© chenyaoxue / Reddit

«Я нашел расческу в виде головы тираннозавра»

© ridleywithpitsvoice / Reddit

«Ключ от моего дома сделан в форме домика»

© drdisney / Reddit

У этих игральных кубиков внутри милые маленькие утята

© KingOfGimmicks / Reddit

«Мягкие прокладки, которые использовались при перевозке моего нового шахматного набора, были вырезаны в форме шахматных фигур»

© theYanner / Reddit

Колода карт в нежных тонах и со вкусностями из McDonald’s

© lolfrijoles / Reddit

Кукла Барби с витилиго

© Jeffofknight / Reddit

В музее, посвященном Египту, на значке пожарного выхода изображен убегающий фараон

© Redditor23005 / Reddit

Бетонный барьер возле вокзала в Швеции выполнен в форме поезда

© Sekhen / Reddit

Скамейка изготовлена ​​из завернутой вверх брусчатки

© MadDanWithABox / Reddit

Знак «Осторожно, мокрый пол» выполнен в виде банановой кожуры

© ScarlettDevill / Reddit

Лампа для любителей рыбалки

© Артель Варка Подарка / Facebook

«Вот такой велосипед я видел в своем кампусе»

© sickfloydboy / Reddit

«Мы нашли машину охотников за привидениями»

© joemama40004 / Reddit

Когда закрывать дверь помогает сам Капитан Крюк

© punchdrunk22 / Reddit

А какие предметы вашего обихода выбиваются из ряда аналогов?

Фото на превью 69 Channel / YouTube
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