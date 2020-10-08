20+ вещей, которыми мы пользуемся каждый день, но такими их еще не видели

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Ученым давно известно: человеческий мозг — весьма пластичная структура, которая развивается под влиянием практически любого нового опыта. Поэтому исследователи советуют нам ходить на работу разными маршрутами, чистить зубы левой рукой (или правой, если вы левша) и вообще делать привычные вещи непривычным образом. Похоже, именно этими соображениями руководствовались создатели вещей из нашей подборки.

Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо 20+ предметов, которые были бы совершенно обычными, если бы не одна маленькая деталь.

«Сегодня во время пробежки увидела мотоцикл с крошечным башмачком на подставке»

Дверные ручки в этой пекарне сделаны в виде багетов

А в мясной лавке — в виде тесака для мяса

Дозатор жидкого мыла в Диснейленде выдавливает пену в виде Микки Мауса

Отверстия в этом швейцарском сыре выглядят как глаза коровы

«Чашка, которую мне подарила мама, выглядит как смятая консервная банка»

«Нашла на распродаже вот такой крутой журнальный столик. Каждая „книжка“ открывается, как обычный ящик»

Кондиционер покрашен точно так же, как стена

Цифровая клавиатура с подсветкой встроена прямо в тачпад ноутбука

«Я нашел расческу в виде головы тираннозавра»

«Ключ от моего дома сделан в форме домика»

У этих игральных кубиков внутри милые маленькие утята

«Мягкие прокладки, которые использовались при перевозке моего нового шахматного набора, были вырезаны в форме шахматных фигур»

Колода карт в нежных тонах и со вкусностями из McDonald’s

Кукла Барби с витилиго

В музее, посвященном Египту, на значке пожарного выхода изображен убегающий фараон

Бетонный барьер возле вокзала в Швеции выполнен в форме поезда

Скамейка изготовлена ​​из завернутой вверх брусчатки

Знак «Осторожно, мокрый пол» выполнен в виде банановой кожуры

Лампа для любителей рыбалки

«Вот такой велосипед я видел в своем кампусе»

«Мы нашли машину охотников за привидениями»

Когда закрывать дверь помогает сам Капитан Крюк