20 скульптур, которые ломают все законы физики и открывают дверь в другую вселенную

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Чад Найт ( Chad Knight) — талантливый 3D-художник, который помещает свои скульптуры в реалистичные пейзажи. Известно, что у творчества не может быть границ, но с каждым новым взглядом на его работы появляются мысли: без магии тут не обошлось.

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