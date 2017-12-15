20 скульптур, которые ломают все законы физики и открывают дверь в другую вселенную

Чад Найт (Chad Knight) — талантливый 3D-художник, который помещает свои скульптуры в реалистичные пейзажи. Известно, что у творчества не может быть границ, но с каждым новым взглядом на его работы появляются мысли: без магии тут не обошлось.

AdMe.ru хочет познакомить читателей с этим завораживающим миром и надеется, что каждый найдет для себя что-то особенное, что затронет его собственные чувства.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

А какое впечатление на вас произвели эти футуристические скульптуры? Поделитесь в комментариях.

Фото на превью Chad Knight/instagram, Chad Knight/instagram

3 На склад!
1 Комментарии
  • 15 декабря 2017
  • 1
  • 1587

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!