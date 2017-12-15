20 скульптур, которые ломают все законы физики и открывают дверь в другую вселенную
Чад Найт (Chad Knight) — талантливый 3D-художник, который помещает свои скульптуры в реалистичные пейзажи. Известно, что у творчества не может быть границ, но с каждым новым взглядом на его работы появляются мысли: без магии тут не обошлось.
AdMe.ru хочет познакомить читателей с этим завораживающим миром и надеется, что каждый найдет для себя что-то особенное, что затронет его собственные чувства.
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А какое впечатление на вас произвели эти футуристические скульптуры? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью Chad Knight/instagram, Chad Knight/instagram