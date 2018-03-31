20 теплых иллюстраций, которые показывают, что владельцы собак никогда не бывают одиноки

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Художница из Лос-Анджелеса Яояо Ма Ван Ас (Yaoyao Ma Van As) создает теплые и солнечные иллюстрации, на которых она изображает себя и своего четвероногого друга — пса Паркера. Это рисунки об обычной жизни каждого владельца собаки, и многие узнают на них до боли знакомые ситуации. Те же, у кого пока нет пушистого питомца, смогут убедиться в одном: после появления в вашей жизни щенка ничто уже не будет по-прежнему.

Мы в AdMe.ru собрали для вас самые яркие иллюстрации художницы, которые помогут вам убедиться, что собаки и одиночество просто несовместимы.

1. Вам не нужен будильник, если у вас есть собака

2. Вы можете петь в душе не только для себя

3. Иногда вас будут ожидать сюрпризы

4. Собака научит вас делиться

5. И отвлекаться от важных задач на еще более важные

6. Она добавит немного хаоса в вашу жизнь

7. У вас всегда будет рядом тот, кто захочет помочь

8. И тот, на кого вы сможете положиться

9. Собака поддержит вас в любых начинаниях

10. Вы поймете, что не всегда все будет идти по плану

11. Но вместе вы сможете справиться с целым ворохом проблем

12. Благодаря питомцу вы станете больше ценить простые радости

13. И вы поймете, что для счастья на самом деле нужно так мало

14. И неважно, какая погода за окном

15. Благодаря собаке каждая прогулка станет особенной

16. Вы всегда сможете разделить с кем-то свое приключение

17. И вы поймете, что море теплее, когда приходишь к нему не в одиночестве

18. Вы всегда сможете поделиться своими впечатлениями

19. И просто помечтать вместе в тишине

20. Вы всегда можете быть уверены, что вас понимают

21. Вам всегда будет кого обнять ночью

22. И это безусловная любовь, которой мы все заслуживаем

В каких иллюстрациях вы узнали себя? Поделитесь с нами в комментариях.