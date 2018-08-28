20 татуировок, в которых смысла больше, чем в огромных романах
Татуировка — это почти всегда способ самовыражения. Поэтому даже в самые крошечные из них авторы вкладывают глубокий смысл. В этой статье мы собрали татуировки, посыл которых доступен не только их владельцам, но всем окружающим.
AdMe.ru уверен: рисунки на коже могут быть красивыми и осмысленными. Вот 20 тому подтверждений.
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А какие татуировки или даже работы конкретных мастеров вдохновляют вас больше всего? Расскажите в комментариях.
Фото на превью tatuagginkitalia / instagram