20 татуировок, в которых смысла больше, чем в огромных романах

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Татуировка — это почти всегда способ самовыражения. Поэтому даже в самые крошечные из них авторы вкладывают глубокий смысл. В этой статье мы собрали татуировки, посыл которых доступен не только их владельцам, но всем окружающим.