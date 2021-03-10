20 татуировок, у которых действительно есть смысл

Для одних людей татуировка — это вид искусства, для других — просто дань моде. Есть и те, для кого это способ самовыражения или демонстрации своего отношения к чему-либо. Однако некоторые люди решаются оставить на коже несмываемый след, потому что это лучший способ для них рассказать что-то важное о своей жизни или почтить память кого-то особенного, кого больше нет рядом.

AdMe.ru любит находить и делиться такими фотографиями и историями, которые могли бы изменить чью-то жизнь. Сегодня это истории, которые в буквальном смысле выгравированы на коже людей. А в конце статьи мы добавили бонус о знаменитом человеке, который сделал свою первую татуировку в 62 года.

1. «У каждого гостя в доме моей бабушки есть собственная чашка. Моя — с шотландским чертополохом»

«Я пил чай из этой чашки каждый раз, когда навещал бабулю. Сегодня я сделал тату с этим узором на руке».

2. «Мое самое любимое тату — реалистичное изображение лапы моей собаки. Оно останется навечно на моей щиколотке»

3. «Мой отец умер почти 2 месяца назад. Сегодня его день рождения. Он всегда хотел, чтобы у нас были одинаковые татуировки»

4. «Сделала татуаж бровей клиенту с алопецией!»

5. «Сделал тату в память о друге, с которым вырос. Это была классная собака и еще один родитель для меня. Скучаю по нему каждый день»

6. «Тату для меня и сестры. Мы против Вселенной»

7. «Решила набить первое тату в 23. Многие даже не догадываются, что у меня проблемы со слухом, пока я им об этом не скажу. Так что это полезное напоминание»

8. «Только что сделала свою первую татуировку! 4 птички в память о моих 4 малышах, которые не смогли прийти в этот мир»

9. «Просто силуэт моего дедушки, который умер в июле этого года»

10. «Было здорово набить это в прошлом году. Сейчас смотрю на нее с легкой грустью. Покойся с миром»

11. «Когда сливаются культуры. Шотландка — по материнской линии, маори — по отцовской»

12. «Мы делаем одинаковые тату в память о каждой совместной поездке. Во время этой постоянно шел дождь»

13. Семейное фото навсегда

14. «Я попросил художника нарисовать нечто отображающее мою чувствительность. Я знаю, что моя собака уйдет, но она навсегда останется в моем сердце!»

«И мне очень нравится подпись татуировщика — красная точка, которая делает рисунок особенным».

15. Любовь бабушки к внукам в одном рисунке

16. «Небольшое напоминание о стойкости, проявленной мной, пока я ухаживал за мамой в больнице»

«Тук-тук-тук».

17. «Вчера набил портрет своей собаки, которой не стало 3 года назад»

18. 3 бабочки перекрывают шрамы от операции по удалению аппендикса

19. «У моей мамы всегда был потрясающий почерк, и так она подписывала каждую открытку или письмо. Ее не стало в октябре»

«Люблю, целую, обнимаю. Мама».

Бонус: несмотря на свои 62 года, Мадонна не побоялась набить первую татуировку с особым смыслом — с инициалами 6 своих детей