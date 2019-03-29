20 татуировок, от реалистичности которых по коже пробегают мурашки

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Татуировки уже давно перекочевали из разряда «как можно было нанести эту пакость на свое тело?» в статус модного аксессуара. А татуировщики в свою очередь прокачивают способности и превращают человеческую кожу в произведение искусства, которым хочется любоваться вечно.