20 татуировок, от реалистичности которых по коже пробегают мурашки

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Татуировки уже давно перекочевали из разряда «как можно было нанести эту пакость на свое тело?» в статус модного аксессуара. А татуировщики в свою очередь прокачивают способности и превращают человеческую кожу в произведение искусства, которым хочется любоваться вечно.

Мы в AdMe.ru решили показать вам татуировки, от гиперреалистичности которых захватывает дух.

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А как вы относитесь к таким рисункам на теле?

Фото на превью boris / Instagram

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