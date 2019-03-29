20 татуировок, от реалистичности которых по коже пробегают мурашки
Татуировки уже давно перекочевали из разряда «как можно было нанести эту пакость на свое тело?» в статус модного аксессуара. А татуировщики в свою очередь прокачивают способности и превращают человеческую кожу в произведение искусства, которым хочется любоваться вечно.
Мы в AdMe.ru решили показать вам татуировки, от гиперреалистичности которых захватывает дух.
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А как вы относитесь к таким рисункам на теле?
Фото на превью boris / Instagram