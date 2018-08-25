20+ татуировок, которые подчеркивают женственность так же, как маленькое черное платье

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История татуировки — почти такая же длинная, как история самого человечества. Сегодня это искусство особенно актуально. Татуировки есть у многих: кто-то рисует на себе целые картины, а кто-то украшает свое тело совсем небольшими тату, почти не заметными постороннему глазу. Особенно удаются миниатюрные рисунки корейским мастерам, каждый из которых — настоящий художник с утонченным и изысканным вкусом.