20+ татуировок, которые подчеркивают женственность так же, как маленькое черное платье
История татуировки — почти такая же длинная, как история самого человечества. Сегодня это искусство особенно актуально. Татуировки есть у многих: кто-то рисует на себе целые картины, а кто-то украшает свое тело совсем небольшими тату, почти не заметными постороннему глазу. Особенно удаются миниатюрные рисунки корейским мастерам, каждый из которых — настоящий художник с утонченным и изысканным вкусом.
AdMe.ru собрал для вас миниатюрные татуировки, вышедшие из-под пера талантливых корейских художников по телу.
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А какую из этих миниатюрных тату вы сделали бы себе?
Фото на превью tattooist_banul / instagram, tattooist_flower / instagram