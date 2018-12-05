20+ татуировок, которые кажутся даже слишком реалистичными

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Впервые люди стали наносить на себя декоративные рисунки около 5 000 лет назад. И с того времени искусство татуировки только развивалось. Первые татуировщики и представить не могли, насколько реалистичными станут тату в XXI веке.

Мы в AdMe.ru собрали примеры невероятных татуировок, выполненных настоящими мастерами своего дела!

1. Небо внутри

2. Оптическая иллюзия

3. Просто девушка мечты

4. Игра света и тени

5. «У тебя случайно нет ручки?»

6. Крадущийся тигр

7. «Воображение — это единственное оружие в войне против реальности»

8. Который час?

9. У всех есть свои секреты

10. Hypnotized

11. «Я вижу тебя»

12. «Я вижу, что ты там делаешь»

13. Робочеловек

14. «Я другая снаружи»

15. Киберпанк наступил

16. Когда тело — холст

17. Когда твое тело — манускрипт

18. «Экспекто патронум!»

19. «Ты чего такой серьезный?»

20. Посейдон

21. Татуировка тату-машинки на тату-мастере

22. Глаза — зеркало души

23. Открывая Вселенную

24. Флиртующий взгляд

А у вас или ваших друзей есть настолько реалистичные татуировки? Делитесь фото с нами в комментариях!