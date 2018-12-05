20+ татуировок, которые кажутся даже слишком реалистичными
Впервые люди стали наносить на себя декоративные рисунки около 5 000 лет назад. И с того времени искусство татуировки только развивалось. Первые татуировщики и представить не могли, насколько реалистичными станут тату в XXI веке.
Мы в AdMe.ru собрали примеры невероятных татуировок, выполненных настоящими мастерами своего дела!
1. Небо внутри
2. Оптическая иллюзия
3. Просто девушка мечты
4. Игра света и тени
5. «У тебя случайно нет ручки?»
6. Крадущийся тигр
7. «Воображение — это единственное оружие в войне против реальности»
8. Который час?
9. У всех есть свои секреты
10. Hypnotized
11. «Я вижу тебя»
12. «Я вижу, что ты там делаешь»
13. Робочеловек
14. «Я другая снаружи»
15. Киберпанк наступил
16. Когда тело — холст
17. Когда твое тело — манускрипт
18. «Экспекто патронум!»
19. «Ты чего такой серьезный?»
20. Посейдон
21. Татуировка тату-машинки на тату-мастере
22. Глаза — зеркало души
23. Открывая Вселенную
24. Флиртующий взгляд
А у вас или ваших друзей есть настолько реалистичные татуировки? Делитесь фото с нами в комментариях!
Фото на превью @Richard.Batey/facebook