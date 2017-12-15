Стрит-арт-художники отказались молчать о проблемах современности и нарисовали 20 честных граффити
Бытует мнение, что граффити — это просто впечатляющие картины на стенах городских домов. Но суть стрит-арта намного глубже: уличное искусство — это в первую очередь искусство протеста. Художники-граффитисты призывают нас к диалогу и заставляют задуматься над законами этого мира.
Лучший пример, отражающий суть стрит-арта, — творчество английского художника Бэнкси. В своих работах он критикует современное общество. Также остросоциальными граффити известны Онур, Калио, Хула и другие.
AdMe.ru собрал самые сильные работы современных уличных мастеров. Они заставят снять розовые очки самых закоренелых идеалистов.
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А на улицах ваших городов есть примеры хорошего стрит-арта? Делитесь фотографиями в комментариях, нам очень интересно.
Фото на превью streetartnews / instagram