20 простых советов, как качественно и с гарантией разрушить свое семейное счастье

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Семейная жизнь окутана множеством мифов и стереотипов, согласно которым каждый член семьи что-то должен окружающим. И рядом всегда найдется доброжелатель, который научит вас, как «правильно» любить своих близких.

AdMe.ru собрал в этом комиксе наиболее распространенные советы замужним женщинам и попробовал представить, что же будет, если им следовать...

Совет № 1 Хорошая жена думает не о себе, а о доме, о муже, о детях. О себе пусть незамужние думают.

Совет № 2 «Личное пространство» — новомодная выдумка. Не для того вы поженились, чтобы порознь по углам сидеть.

Совет № 3 Мужчины как дети: сами ничего не могут. Задача женщины — обеспечить мужу присмотр и чуткое руководство, иначе он опять все испортит.

Совет № 4 Незачем советоваться по каждому вопросу — делай как считаешь нужным. Муж — голова, а жена — шея. Смирится, куда он денется...

Совет № 5 Если муж не дома, звони ему почаще: пусть знает, что ты про него не забыла, любишь, волнуешься... Ну и контроль чтобы чувствовал.

Совет № 6 Какой личностный рост? Куда тебе еще расти, ты уже замужем! Пусть этой ерундой занимаются те, кто пока не сумел себе мужа отхватить.

Совет № 7 Чем хуже ты выглядишь дома, тем разительнее будет контраст, когда наведешь красоту для гостей. Мужчину нужно удивлять — не позволяй ему привыкнуть к хорошему.

Совет № 8 Не вздумай отдыхать днем! Ты должна быть постоянно чем-то занята, чтобы домочадцы видели, как ты впахиваешь ради них, чтобы больше ценили.

Совет № 9 Подробностями каждой ссоры с мужем делись со всеми знакомыми. Не чужие ведь люди — может, совет хороший дадут, да и мужу, глядишь, стыдно станет.

Совет № 10 Чаще критикуй его маму: пусть муж понимает, как ему повезло, что теперь за ним ухаживаешь ты, а не она. Если вздумает ее защищать, тогда пусть спит на диване.

Совет № 11 Отвадь супруга от его дружков, они на него могут дурно повлиять. Да и зачем друзья женатому человеку?

Совет № 12 Если тебя спрашивают, когда вы заведете детей, значит, вы уже опаздываете. Поторопись, часики тикают! Что? Какая еще карьера? Ты с ума сошла?!

Совет № 13 Развитие и образование детей должно занимать все свободное время — их и твое. Что ты за мать такая, если твои дети не танцуют и не говорят на трех языках?

Совет № 14 Учи детей бережливости. Не позволяй им затаскивать хорошие вещи, их ведь еще предстоит передавать другим детям, когда свои вырастут. Что люди скажут?

Совет № 15 Живность дома — конец мебели и ремонту! Но чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, соври, что у тебя аллергия на животных (это ложь во благо).

Совет № 16 Если хочешь что-то запретить ребенку, не нужно тратить время на разъяснение причин — просто напугай его, это гораздо быстрее и действеннее.

Совет № 17 Не жди, когда ребенок попросит помощи, помогай сразу, а еще лучше — делай все сама. Чем сильнее дети от тебя зависят, тем крепче их связь с тобой.

Совет № 18 Никогда не хвали детей: это остановит их развитие. Лучше развивать в них дух соревнования, рассказывая об успехах других детей. Так ты лучше подготовишь их к жизни.

Совет № 19 Если думаешь, что ты хорошая мать, оглянись — всегда есть кто-то, кто справляется с этой задачей лучше тебя. Неиссякаемый источник вдохновения — Instagram-мамы.

Совет № 20 Семейная жизнь — это каждодневный тяжелый труд! А то у некоторых дома бардак, муж обед готовит, дети сами по себе играют, а она отдыхает — смотреть противно.

Нам кажется, что самый главный совет, который стоит принять к сведению: цените каждый миг, проведенный рядом с близкими людьми — неидеальными, иногда раздражающими, но самыми родными и любимыми. А что думаете вы? Можно ли пожертвовать одобрением окружающих ради спокойствия в семье? Расскажите в комментариях, что вы считаете самым важным в семейной жизни.