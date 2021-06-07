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20+ иллюстраций, которые наглядно покажут разницу в словах и понятиях, которые мы вечно путаем

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В нашем лексиконе есть такие коварные слова и понятия, которые многие вечно путают. Например, чем пчела отличается от осы? А чашка от кружки? Популярный инстаграм-канал nepereputai решил положить этому конец и с помощью минималистичных, но очень понятных иллюстраций наглядно показывает разницу между психологом и психиатром, фантастикой и фэнтези и так далее. Картинки и подписи к ним получаются настолько доступными, что не запомнить информацию просто невозможно.

Нам в AdMe.ru понравился такой оригинальный и творческий подход к лингвистическому ликбезу, поэтому с разрешения авторов канала мы публикуем их иллюстрации.

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А вы можете назвать слова, которые часто путаете вы или люди в вашем окружении? Кстати, вы можете написать свои идеи в комментарии к инстаграм-каналу или в Telegram, и авторы нарисуют новые иллюстрации.

Фото на превью nepereputai / Instagram
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