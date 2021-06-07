20+ иллюстраций, которые наглядно покажут разницу в словах и понятиях, которые мы вечно путаем

В нашем лексиконе есть такие коварные слова и понятия, которые многие вечно путают. Например, чем пчела отличается от осы? А чашка от кружки? Популярный инстаграм-канал nepereputai решил положить этому конец и с помощью минималистичных, но очень понятных иллюстраций наглядно показывает разницу между психологом и психиатром, фантастикой и фэнтези и так далее. Картинки и подписи к ним получаются настолько доступными, что не запомнить информацию просто невозможно.