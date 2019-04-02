20 скульптур, словно готовых ожить от дуновения ветра
Мастерство некоторых скульпторов заставляет поверить, что волшебство существует. Как иначе объяснить, что вуали старинных статуй выглядят так, будто сейчас взлетят на ветру, а на каменных лицах можно разглядеть даже поры кожи? Впрочем, некоторым современным творцам тоже удается достичь такого эффекта.
Приготовьтесь задержать дыхание от восхищения: на AdMe.ru сегодня действует выставка рукотворных шедевров.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Вы можете вспомнить, какая скульптура когда-либо поражала вас больше всего?
Фото на превью carolefeuerman / Instagram