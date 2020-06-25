20+ символов, отыскав которые на картинах вы поймете замысел художника

Символы — это знаки, предметы, явления, образы, которые имеют какой-то скрытый смысл. И чтобы понять, что говорит нам символ, нередко нужно знать, где, когда, зачем и кем он был создан. Например, художник рисует натюрморт. Но перед нами не просто набор предметов. Перед нами набор смыслов.

AdMe.ru взглянул на шедевры изобразительного искусства и изучил историю создания картин, чтобы понять их смысл, спрятанный в символах.

Аленушка

Работа над картиной «Аленушка» была закончена Виктором Васнецовым зимой 1881 года. Одна из лучших картин русской школы первоначально была названа живописцем «Аленушка (Дурочка)». В то время дурочками называли сироток. Лохматая кроткая девочка в изодранном платье одинока. Она ушла в лес далеко от деревни и, сидя, горько задумалась: то ли испуганно, то ли отчаянно. Если вглядеться в глаза Аленушки, то можно увидеть терзающую боль. Так что сюжет картины Васнецова никак не связан со сказкой про сестрицу Аленушку и братца Иванушку. Какие символы есть на этой картине? Опавшие листья . Они ассоциируются с осенью, грустью и тоской.

. Они ассоциируются с осенью, грустью и тоской. Осины. Символ горькой доли. По преданию, на этом дереве повесился Иуда. Но главный символ на шедевре живописца замечают не все.

Ласточки. Они сидят на ветке над головой героини. Словно оберегая юную девушку от фатального неверного шага. Этих птиц в славянском фольклоре считали покровительницами женщин и девушек, символом надежды, весны, и они были добрыми вестницами. Этот символ словно намекает о добром исходе этой истории.

Автопортрет с терновым ожерельем и колибри

Мексиканская художница Фрида Кало с яркими бровями известна своими автопортретами. Еще в детстве ее здоровье было слабо. А в юные годы художница попала в автокатастрофу. Будучи прикованной к постели, она много рисовала, в том числе и автопортреты, в которых прослеживается ее борьба с проблемами со здоровьем и бесплодием. Автопортреты — это своего рода терапевтическое лечение, в котором Фрида создавала другую себя и проецировала на нее свою боль. «Автопортрет с терновым ожерельем и колибри» создан в 1940 году. И он таит в себе множество важных для понимания работы символов. Бабочки . Символ воскрешения: словно Фрида воскресла и начала новую жизнь с момента создания этой картины.

. Символ воскрешения: словно Фрида воскресла и начала новую жизнь с момента создания этой картины. Колибри . Свободная красивая птица на автопортрете безжизненно свисает с шеи художницы. По поводу колибри есть разные домыслы искусствоведов. В мексиканской культуре колибри ассоциируется с удачей и надеждой, это талисман влюбленных в мексиканском фольклоре. Смотря на мертвую птицу, ощущения, что надежда есть, не возникает. Также поза птицы напоминает распятие Христа, словно это крест на шее. Еще такой кулон-колибри можно рассматривать как отсылку к ацтекскому богу войны, который причиняет внутреннюю боль Кало.

. Свободная красивая птица на автопортрете безжизненно свисает с шеи художницы. По поводу колибри есть разные домыслы искусствоведов. В мексиканской культуре колибри ассоциируется с удачей и надеждой, это талисман влюбленных в мексиканском фольклоре. Смотря на мертвую птицу, ощущения, что надежда есть, не возникает. Также поза птицы напоминает распятие Христа, словно это крест на шее. Еще такой кулон-колибри можно рассматривать как отсылку к ацтекскому богу войны, который причиняет внутреннюю боль Кало. Черная кошка . Еще один символ неудачи, который соседствует с колибри.

. Еще один символ неудачи, который соседствует с колибри. Обезьяна. Диего Ривера, супруг Фриды, с которым она во время работы над картиной переживает разрыв, подарил художнице паукообразную обезьяну. Поэтому некоторые исследователи видят в обезьяне, которая болезненно дергает за колючее ожерелье, Риверу. Также обезьяна — это символ дьявола.

Диего Ривера, супруг Фриды, с которым она во время работы над картиной переживает разрыв, подарил художнице паукообразную обезьяну. Поэтому некоторые исследователи видят в обезьяне, которая болезненно дергает за колючее ожерелье, Риверу. Также обезьяна — это символ дьявола. Ожерелье. Колючее украшение, причиняющее боль, напоминает терновый венец Иисуса. А образ художницы отождествляется с образом мученицы, страдающей и испытывающей боль.

Двое, созерцающие Луну

В картине «Двое, созерцающие Луну» 1819 года исследователи находят два пласта символов. Что же хотел сказать своей работой немецкий художник Каспар Давид Фридрих? Каменистая дорога. Символизирует жизненный путь.

Символизирует жизненный путь. Луна. Это воскресение Христа, она находится в самом центре картины.

Это воскресение Христа, она находится в самом центре картины. Ущелье и туман. Это препятствия на пути к духовности, бездна греха. Но, помимо духовной версии символики работы немецкого живописца, есть и версия историческая: Мертвый дуб. Символ состояния Германии на тот момент. Дуб выкорчеванный и искривленный, словно Германия и ее народ, которые переживали последствия наполеоновских походов и разгрома страны.

Символ состояния Германии на тот момент. Дуб выкорчеванный и искривленный, словно Германия и ее народ, которые переживали последствия наполеоновских походов и разгрома страны. Костюмы мужчин. Это напоминание о средневековом немецком гардеробе, который возрождали мятежные студенты в знак неприятия нового режима, который стал результатом войн. Наполеоновские походы и борьба против них отразились на немецкой культуре, ведь шло разрушение старого феодального общества и формирование новых порядков.

Моление о чаше

«Моление о чаше» написал между 1458 и 1460 годами итальянец Андреа Мантенья. Христос помещен на заднем плане спиной к зрителям. На переднем плане — спящие ученики Петр, Иоанн и Иаков, которые еще наполнены человеческими слабостями. Какие же символы в этой картине отмечают искусствоведы? Скала означает твердость в вере.

означает твердость в вере. Сон говорит о духовной смерти.

говорит о духовной смерти. Сухое дерево со стервятником — предвестник смерти, а ветка с зеленью говорит о воскрешении.

— предвестник смерти, а говорит о воскрешении. Кролики на дороге — кротость человека перед смертью. Также может быть символом будущих последователей Христа.

— кротость человека перед смертью. Также может быть символом будущих последователей Христа. Белые цапли — отсылка к очищению.

Ванитас

Ванитас — это не только название картины, но и жанр живописи эпохи барокко. Это натюрморт, в центре которого располагается череп. Так художники напоминали зрителям о быстротечности и непостоянстве жизни и неизбежности смерти. Картину Франциска Гийсбрехта принято считать классическим примером этого направления искусства. Почему художник изобразил именно эти предметы? Потому что каждый из них — символ: Череп — непостоянство жизни.

— непостоянство жизни. Трещина на мраморной столешнице говорит, что нет ничего вечного.

на мраморной столешнице говорит, что нет ничего вечного. Песочные часы — отсылка ко времени и его конечности.

— отсылка ко времени и его конечности. Мыльные пузыри слева — хрупкость жизни.

слева — хрупкость жизни. Трубка, бумага с табаком, ноты, музыкальный инструмент — это радости жизни, которые мимолетны. Кстати, в слове «ванитас» ударение на первый слог — вАнитас.

Портрет четы Арнольфини

Картина «Портрет четы Арнольфини» нидерландского художника Яна ван Эйка — шедевр для любителей символов и тайных посланий. Только раскрыв их значение, можно понять, чему на самом деле посвящен сюжет. Картина написана в Брюгге в 1434 году. Считается, что на полотне изображен зажиточный купец Джованни Арнольфини с супругой Джованной Ченами. Есть и противники этого мнения, которые говорят, что картина — автопортрет художника с женой, которая как раз родила сына в 1434 году. Это произведение искусства заставляет многих остановить на себе внимание, потому что загадка символов не всегда дает один верный вариант разгадки. Например, округлый живот может быть вовсе не признаком беременности. Вот какие символы на картине помогают понять смысловые нюансы: Метелка и фигурка святой. Под люстрой у изголовья кровати находится деревянная фигура святой Маргариты, поражающей дракона. Эта святая покровительствует роженицам. Отсюда некоторые исследователи делают вывод, что женщина на картине беременна. Хотя это неочевидно, так как в то время было модно шить платья из большого количества тканей и, по одной из версий, девушка просто держит подол.

Две пары тапок. Мужчина и женщина изображены босиком. Их обувь изображена рядом с ними, так как под ними святая для них земля во время бракосочетания. Отсылка к тексту Ветхого Завета: «И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Если это бракосочетание и женщина беременна, можно ли рассматривать сюжет картины как тайное бракосочетание двоих в маленькой комнате, которое не соответствует статусу мужчины? Единого мнения нет.

Собачка. Cимвол преданности — стоит у ног именно женщины, словно говоря о верности избраннику. Также его можно рассмотреть как символ благосостояния.

Апельсины. Лежащие у окна фрукты могут означать, судя по разным версиям, зажиточность пары, плодовитость, чистоту и невинность.

Одна горящая свеча в люстре. Горит свеча только над мужчиной. Некоторые объясняют это тем, что портрет супруги Арнольфини выполнен после ее смерти. Также есть мнение, что одна свеча — это символ присутствия святого духа. После изучения снимков картины в инфракрасном излучении стало известно, что большинство деталей картины было написано в самом конце работы над картиной. Поэтому есть суждение, что не стоит наделять символизмом перечисленные предметы, а также зеркало, надпись, четки и другие атрибуты. Хотя есть доказательства, которые опровергают это умозаключение, так как и в других работах Яна ван Эйка предметы добавлялись автором как заключительные штрихи.