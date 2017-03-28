20 сильных стрит-арт-работ, раскрывающих правду жизни
Уличное искусство сильно выросло — это уже не просто граффити, надписи и красивые картинки. Все чаще художники поднимают острые социальные темы, вызывающие эмоции и отклик у зрителей, заставляющие задуматься. Именно на это и должно быть направлено настоящее уличное искусство, считают авторы этих изображений.
AdMe.ru собрал одни из самых сильных современных стрит-арт-работ, в которых каждый найдет что-то свое.
Кампобассо, Италия
Нью-Йорк, США
Автор: Bik Ismo
Ордес, Испания
Автор: Liqen
Берлин, Германия
Бангкок, Таиланд
Автор: Sath
Юта, США
Автор: Banksy
Сент-Этьен, Франция
Автор: Oakoak
Лиссабон, Португалия
Саламанка, Испания
Автор: Pejac
Сектор Газа, Палестина
Автор: Banksy
Афины, Греция
Валенсия, Испания
Автор: ESCIF
Берлин, Германия
Автор: Mad C
Валенсия, Испания
Автор: Рejac
Копенгаген, Дания
Автор: ONUR
Осло, Норвегия
Автор: Etam Cru
Валенсия, Испания
Автор: ESCIF
Лос-Анджелес, США
Автор: Вanksy
Милан, Италия
Автор: Millo
Лондон, Великобритания
Автор SHOK-1