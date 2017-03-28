20 сильных стрит-арт-работ, раскрывающих правду жизни

Уличное искусство сильно выросло — это уже не просто граффити, надписи и красивые картинки. Все чаще художники поднимают острые социальные темы, вызывающие эмоции и отклик у зрителей, заставляющие задуматься. Именно на это и должно быть направлено настоящее уличное искусство, считают авторы этих изображений.

AdMe.ru собрал одни из самых сильных современных стрит-арт-работ, в которых каждый найдет что-то свое.

Кампобассо, Италия

Автор: Blu

Нью-Йорк, США

Автор: Bik Ismo

Ордес, Испания

Автор: Liqen

Берлин, Германия

Автор: Blu

Бангкок, Таиланд

Автор: Sath

Юта, США

Автор: Banksy

Сент-Этьен, Франция

Автор: Oakoak

Лиссабон, Португалия

Автор: Blu

Саламанка, Испания

Автор: Pejac

Сектор Газа, Палестина

Автор: Banksy

Афины, Греция

Автор: Achilles

Валенсия, Испания

Автор: ESCIF

Берлин, Германия

Автор: Mad C

Валенсия, Испания

Автор: Рejac

Копенгаген, Дания

Автор: ONUR

Осло, Норвегия

Автор: Etam Cru

Валенсия, Испания

Автор: ESCIF

Лос-Анджелес, США

Автор: Вanksy

Милан, Италия

Автор: Millo

Лондон, Великобритания

Автор SHOK-1

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