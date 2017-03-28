20 сильных стрит-арт-работ, раскрывающих правду жизни

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Уличное искусство сильно выросло — это уже не просто граффити, надписи и красивые картинки. Все чаще художники поднимают острые социальные темы, вызывающие эмоции и отклик у зрителей, заставляющие задуматься. Именно на это и должно быть направлено настоящее уличное искусство, считают авторы этих изображений.