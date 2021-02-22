20+ шедевров от мастера фотошопа, на которых можно увидеть звезд в прошлом и сейчас

С возрастом меняются все, даже звезды кино и эстрады. Правда, мы можем этого совсем не замечать, ведь селебрити постоянно на виду — на экранах телевизоров, в интернете, на страницах журналов. Но чтобы понять, как с годами преобразились любимые актеры или певцы, не нужно долго шерстить сайты в поисках тех самых фото. Достаточно зайти в инстаграм-аккаунт Абжата — мастера фотошопа из Казахстана.

Мы в AdMe.ru всегда с удовольствием рассматриваем новые посты на его страничке, ведь посмотреть действительно есть на что. Надеемся, вам точно так же, как и нам, придутся по душе эти работы.

Дмитрий Нагиев

Ольга Бузова

Анна Семенович

Настя Каменских

Егор Крид

Джиган

Ксения Собчак

Митя Хрусталев

Рома Зверь

Лолита Милявская

Гарик Мартиросян

Стас Михайлов

Николай Басков

Ирина Шейк

Анита Цой

Настя Ивлеева

Анжелика Варум

Леонид Агутин

Алсу

Андрей Данилко

Филипп Киркоров

Ирина Аллегрова

Елизавета Боярская