20 секретов Третьяковской галереи, куда выстраиваются очереди даже в нашу цифровую эпоху

Некоторые экспонаты даже не помещались в залах и запасниках галереи. Гигантское полотно Михаила Врубеля «Принцесса Греза» шириной в 14 м и высотой более 7 м долго стояло свернутым в трубку под куполом одного из московских храмов. Работники музея даже не могли проверить сохранность картины — не находилось площади, где можно было бы ее развернуть. Да и весило это произведение искусства почти 500 кг. В итоге в Третьяковке специально построили новый зал для «Принцессы Грезы».