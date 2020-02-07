20 секретов Третьяковской галереи, куда выстраиваются очереди даже в нашу цифровую эпоху
Знакомство с полотнами Третьяковской галереи каждый из нас начинал еще в школе. В сочинениях на уроках литературы мы описывали свои впечатления от картины «Грачи прилетели» и гадали, о чем же думает «Девочка с персиками». И наверняка многие мечтали увидеть эти произведения искусства не на страницах учебника, а вживую — в залах знаменитого музея.
Во время сбора информации для этой статьи нам в AdMe.ru стало ясно, что галерея идет в ногу со временем. Здесь проводят исследования, занимаются йогой, делают селфи и снимают ролики с известными артистами.
- Будущий предприниматель и меценат Павел Третьяков начал собирать свою коллекцию с юных лет. Он регулярно ходил на барахолку Сухаревского рынка и покупал полотна старых мастеров. Но однажды ему подсунули вместо оригинала дешевую копию картины. В итоге Третьяков решил приобретать произведения только современных художников. В идеале у них самих, чтобы исключить возможность обмана.
- Со временем полотен становилось все больше и они постепенно отвоевывали пространство у жильцов дома. В 1859 году свободное место в особняке закончилось. Для галереи понадобилось строить отдельное здание.
- Картину Ильи Репина «Монахиня» пришлось отправить на рентгеновское исследование. А все из-за воспоминаний племянницы художника. Она утверждала, что на самом деле на портрете изображена дама в бальном туалете. Картину просветили рентген-лучами и обнаружили нижние слои живописи, не счищенные автором. Под черным покрывалом пряталось светлое платье с кружевами, девушка держала веер, а ее волосы были собраны в высокую прическу. Выяснилось, что для картины позировала Софья Шевцова — родственница художника. Во время работы над портретом они с Репиным поссорились, и тот превратил светскую даму в монахиню.
- Говорят, что на самом деле «Черный квадрат» Малевича висит вверх ногами. Дело в том, что после проведения рентгенографического исследования реставраторы обнаружили под верхним слоем краски перевернутую надпись «Битва негров ночью». Вероятнее всего, это отсылка к картине эксцентричного француза Альфонса Алле «Битва негров в пещере глубокой ночью». Несложно догадаться, что она тоже представляет собой черный квадрат.
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Павел Третьяков периодически покупал полотна, запрещенные цензурой. Меценату рекомендовали не показывать такие картины посетителям, поэтому он честно закрывал их тканью. Но это не мешало любопытным потихоньку смотреть за занавеску. И как только проносился слух, что в галерее появилась новая «запрещенка», залы буквально переполнялись посетителями. Именно так и случилось с картиной «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
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«Портрет М. И. Лопухиной» кисти Владимира Боровиковского оброс недоброй славой: через 5 лет после его написания умерла от чахотки натурщица Мария Ивановна Лопухина. По Москве поползли слухи, что изображенная на портрете красавица забирает души девиц. Когда картина появилась в Третьяковке, молодежь повалила туда, чтобы пощекотать себе нервы. Московские свахи быстро просекли ситуацию и устраивали прямо в галерее встречи потенциальных женихов и невест.
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Некоторые полотна Третьяков наотрез отказывался размещать в своей коллекции. Среди них «Девочка с персиками» Валентина Серова и «Неизвестная», написанная Иваном Крамским. По поводу последней Третьяков заявил, что она слишком красива и не похожа на реальную девушку. Обе эти работы попали в галерею уже после смерти ее основателя.
- В 1991 году картины из Третьяковки оценили итальянские любители искусства: в Генуе работала выставка «Русское искусство эпохи Александра II». Выезд за рубеж завершился скандалом: в ночь с 25 на 26 сентября из галереи украли 18 из 76 полотен. После расследования выяснилось, что грабители поднялись на 2-й этаж по 8-метровой лестнице, аккуратно вынули картины из рам и погрузили их в ожидавший внизу фургон.
- За безопасность картин в наши дни отвечают специальные датчики, которые отслеживают местоположение экспонатов. А за одной из стен выставочных залов скрывается потайная дверь, ведущая в грузовой лифт. Само здание галереи буквально пронизано сетью ходов, о которых знают только сотрудники. Через эти коридоры осуществляется транспортировка картин — одни переносят на выставки, другие — на реставрацию.
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Некоторые экспонаты даже не помещались в залах и запасниках галереи. Гигантское полотно Михаила Врубеля «Принцесса Греза» шириной в 14 м и высотой более 7 м долго стояло свернутым в трубку под куполом одного из московских храмов. Работники музея даже не могли проверить сохранность картины — не находилось площади, где можно было бы ее развернуть. Да и весило это произведение искусства почти 500 кг. В итоге в Третьяковке специально построили новый зал для «Принцессы Грезы».
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Еще один зал был спроектирован под полотно Александра Иванова «Явление Христа народу». На фото — распаковка этой огромной картины после возвращения из эвакуации в октябре 1944 года.
- Одним из самых массовых мероприятий галереи стала выставка работ художника Валентина Серова, которая прошла в 2016 году. Ее посетили более 400 тыс. человек. У музея выстраивались многочасовые очереди, а руководство Третьяковки развернуло полевые кухни, чтобы накормить ожидающих горячей едой.
- Мало кто из гостей галереи способен пройти мимо знакомой с детства картины «Утро в сосновом лесу». Это полотно Ивана Шишкина получило известность благодаря обертке конфет «Мишка косолапый», которые фабрика «Эйнемъ» выпускала еще до революции в серии «Русские художники и их картины». В советские годы эти же конфеты продавали с присказкой «Если хочешь кушать „Мишку“, заведи себе сберкнижку».
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Сотрудники Третьяковки искренне увлечены своей работой. Во время реконструкции музейного двора они провели 5 экскурсий по экспозиции «Искусство ХХ века» для бригады строителей.
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Музей всеми силами старается привлекать иностранных гостей. Во время чемпионата мира по футболу в павильон на Крымском Валу можно было пройти бесплатно — по паспорту болельщика. В день этой возможностью пользовалось по 100–200 человек.
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Третьяковку часто поддерживают творческие люди — актеры и писатели. Среди них — Евгений Миронов, Татьяна Толстая, Артур Смольянинов и Вениамин Смехов. А Сергею Шнурову однажды пришлось даже «погрузить» лицо в «Черный квадрат» Малевича. Это произошло, когда студенты Московской школы кино снимали серию роликов «Эффект воздействия». Согласно режиссерскому замыслу, актера буквально затянуло внутрь картины, когда он решил поближе рассмотреть «Черный квадрат».
- Решение проводить в коридорах и залах Третьяковки занятия йогой и спортом, а также танцевальные уроки вызвало горячее обсуждение в соцсетях. Одни пользователи, мягко говоря, не оценили подобные нововведения. А другие говорили, что ничего страшного, если пару раз в неделю в музей будут приходить люди разных увлечений — так они смогут понемногу приобщаться к прекрасному.
- Ведется много споров и на тему о том, можно ли делать селфи в Третьяковке. На самом деле в галерее разрешена съемка без вспышки на постоянных экспозициях и на выставках из фондов музея. А 16 января здесь даже присоединяются к всемирной акции #MuseumSelfie (или #селфивмузее). Но некоторые картины и инсталляции здесь действительно нельзя фотографировать. Как правило, это временные экспозиции, а запрет на съемку вводят сами авторы выставок.
- Любой из посетителей может попасть на инстаграм-страничку Третьяковской галереи. Достаточно сфотографироваться рядом с одной из картин и поставить тег #явтретьяковке. Так поступили уже почти 3,5 тыс. гостей галереи. Многие умудрились сделать максимально креативные снимки — как раз в стиле выбранных художественных полотен.
- Можно только позавидовать наблюдательности посетителей галереи. Однажды они заметили на картине Петра Кончаловского, написанной в 1946 году, странную деталь — мужчина держит в руке нечто, похожее на мобильный телефон. Оказалось, что это обычная щетка, которую использовали для натирания паркета. Картина, кстати, так и называется — «Полотер».
А вам приходилось бывать в Третьяковской галерее? Или вы считаете, что походы по музеям — это прошлый век, а все современное искусство сосредоточено в интернете?
Фото на превью tretyakov_gallery / instagram