20 самых милых комиксов, которые художница «Симпсонов» рисует после работы
Мы уже несколько раз писали об иллюстраторе Лиз Климо (Liz Climo) — художнице сериала «Симпсоны» (The Simpsons). В свободное от семейки Гомера время она рисует вот такие очаровательные комиксы с незатейливым, но светлым юмором.
Ее герои — это мишки, кролики, акулы, крокодилы и хомячки, непосредственные и забавные. Мы в AdMe.ru влюбились в этот милый звериный юмор и перевели для вас очередную порцию свежих комиксов.
Источник Liz Climo/ Tumblr
Фото на превью Liz Climo/ Tumblr
Смотрите также
20 самых милых рисунков от художницы сериала «Симпсоны»