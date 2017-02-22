20 самых милых комиксов, которые художница «Симпсонов» рисует после работы

Мы уже несколько раз писали об иллюстраторе Лиз Климо (Liz Climo) — художнице сериала «Симпсоны» (The Simpsons). В свободное от семейки Гомера время она рисует вот такие очаровательные комиксы с незатейливым, но светлым юмором.

Ее герои — это мишки, кролики, акулы, крокодилы и хомячки, непосредственные и забавные. Мы в AdMe.ru влюбились в этот милый звериный юмор и перевели для вас очередную порцию свежих комиксов.

Источник Liz Climo/ Tumblr
Фото на превью Liz Climo/ Tumblr

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  • 22 февраля 2017
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Это вообще реально?!

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