В этих комиксах нет ни красивой рисовки, ни изящных деталей. Но от них невозможно оторваться

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Художник из Израиля Юваль Робичек (Yuval Robichek) рисует, пожалуй, самые необычные комиксы в интернете. Их безмолвные герои похожи на человечков, нарисованных детской рукой, однако посыл, который несут в себе эти рисунки, очень глубок. Вместе с тем их философия вполне понятна каждому, ведь в этих иллюстрациях, как в зеркале, отражается жизнь каждого из нас — со всеми ее радостями и горестями.