20+ раз, когда звезды подарили свои голоса мультяшным героям, подозрительно похожим на них самих

Многие голливудские актеры и популярные певцы никогда не отказываются от предложений озвучить героев мультфильмов. Причем многие зрители могут даже не догадываться о том, что голосом их любимой звезды разговаривает, например, лев Алекс из «Мадагаскара» или Жемчужинка из «Рио». И самое главное — многие из знаменитостей практически на одно лицо со своими озвученными персонажами.