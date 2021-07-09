20+ раз, когда звезды подарили свои голоса мультяшным героям, подозрительно похожим на них самих
Многие голливудские актеры и популярные певцы никогда не отказываются от предложений озвучить героев мультфильмов. Причем многие зрители могут даже не догадываться о том, что голосом их любимой звезды разговаривает, например, лев Алекс из «Мадагаскара» или Жемчужинка из «Рио». И самое главное — многие из знаменитостей практически на одно лицо со своими озвученными персонажами.
Мы в AdMe.ru неравнодушны к мультфильмам и решили пересмотреть некоторые из них с внимательным изучением титров в конце.
Грю («Гадкий я») — Стив Карелл
Леодор Златогрив («Зверополис») — Дж. К. Симмонс
Коала Бастер Мун («Зверопой») — Мэттью Макконахи
Дикобразиха Эш («Зверопой») — Скарлетт Йоханссон
Свинья Розита («Зверопой») — Риз Уизерспун
Смурфетта («Смурфики») — Кэти Перри
Растяпа («Смурфики») — Антон Ельчин
Ванесса Блюм («Би Муви») — Рене Зеллвегер
Петух Рокки («Побег из курятника») — Мел Гибсон
Лев Алекс («Мадагаскар») — Бен Стиллер
Розочка («Тролли») — Анна Кендрик
Жемчужинка («Рио») — Энн Хэтэуэй
Мартышка Стив («Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек») — Нил Патрик Харрис
Злодейка Скарлет Оверкилл («Миньоны») — Сандра Буллок
Елизавета II («Королевский корги») — Джули Уолтерс
Вольт («Вольт») — Джон Траволта
Пэнни («Вольт») — Майли Сайрус
Вождь племени викингов Стоик («Как приручить дракона») — Джерард Батлер
Лягуш («Смывайся») — Жан Рено
Принцесса Селения («Артур и минипуты») — Мадонна (английская версия), Милен Фармер (французская версия)
Крольчиха Флопси («Кролик Питер») — Марго Робби
Как вы считаете, какая из этих знаменитостей больше всего похожа на своего озвученного героя?
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