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20+ раз, когда звезды подарили свои голоса мультяшным героям, подозрительно похожим на них самих

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Многие голливудские актеры и популярные певцы никогда не отказываются от предложений озвучить героев мультфильмов. Причем многие зрители могут даже не догадываться о том, что голосом их любимой звезды разговаривает, например, лев Алекс из «Мадагаскара» или Жемчужинка из «Рио». И самое главное — многие из знаменитостей практически на одно лицо со своими озвученными персонажами.

Мы в AdMe.ru неравнодушны к мультфильмам и решили пересмотреть некоторые из них с внимательным изучением титров в конце.

Грю («Гадкий я») — Стив Карелл

Леодор Златогрив («Зверополис») — Дж. К. Симмонс

Коала Бастер Мун («Зверопой») — Мэттью Макконахи

Дикобразиха Эш («Зверопой») — Скарлетт Йоханссон

Свинья Розита («Зверопой») — Риз Уизерспун

Смурфетта («Смурфики») — Кэти Перри

Растяпа («Смурфики») — Антон Ельчин

Ванесса Блюм («Би Муви») — Рене Зеллвегер

Петух Рокки («Побег из курятника») — Мел Гибсон

Лев Алекс («Мадагаскар») — Бен Стиллер

Розочка («Тролли») — Анна Кендрик

Жемчужинка («Рио») — Энн Хэтэуэй

Мартышка Стив («Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек») — Нил Патрик Харрис

Злодейка Скарлет Оверкилл («Миньоны») — Сандра Буллок

Елизавета II («Королевский корги») — Джули Уолтерс

Вольт («Вольт») — Джон Траволта

Пэнни («Вольт») — Майли Сайрус

Вождь племени викингов Стоик («Как приручить дракона») — Джерард Батлер

Лягуш («Смывайся») — Жан Рено

Принцесса Селения («Артур и минипуты») — Мадонна (английская версия), Милен Фармер (французская версия)

Крольчиха Флопси («Кролик Питер») — Марго Робби

Как вы считаете, какая из этих знаменитостей больше всего похожа на своего озвученного героя?

Фото на превью Bee Movie / DreamWorks Animation, Invision / Invision / East News, Bolt / Walt Disney Animation Studios, Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News
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