20 доказательств, что граффити — это не каракули на стенах, а самое настоящее искусство

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Современные уличные художники расписывают стены так, что даже у самых лютых недоброжелателей не возникнет желания назвать граффити вандализмом. Талантливый автор может вдохнуть жизнь в скучное старое здание или панельную многоэтажку. Увы, самые красивые граффити не увидишь в музее, поэтому мы собрали их в нашей статье.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этих муралов и решили, что и вам они скрасят суровые рабочие будни.

Работа Риты Вайнер, бразильской уличной художницы, на стене Ла Форж в Ла-Сен-сюр-Мер

Яркая медуза, изображенная на темном фоне, здорово смотрится. Лугано, Швейцария

По следам сочинских художников. Николай Дроздов

Одна из лучших работ бразильского художника Люиса Мартинса. Лоуреш, Португалия

Стена в Кале готова. В основе проекта — узор машинного кружева, сделанный в 1894 году

Еще одна работа от бразильского художника Люиса Мартинса, который испытывает особую любовь к птицам. Гаага, Нидерланды

Тут изображен егерь Ерлан Нургалиев, который отдал жизнь, защищая животных. Основой послужило вот это фото. Караганда, Казахстан

Портрет Джина Уайлдера в роли Вилли Вонки, написанный аэрозольной краской. Дентон, Техас

Художник сделал рисунок во время участия в Лондонском фестивале настенной живописи

Создатель стрит-арта запечатлен за любимым делом. Бостон, США

«Весь проект занял 5 дней. Работали с утра до вечера с перерывами на кофе». Чехов, Россия

Теперь этот гараж выглядит особенно красиво. Остин, Техас, США

Сказочный рисунок свинки, парящей в облаках. Декейтер, Джорджия, США

«Водонапорная башня, которую мы разрисовали». Форт-Смит, Арканзас, США

«Назад в будущее»

«Что бы ни случилось, Марти, не отправляйся в 2020-й».

Художник из Екатеринбурга нарисовал в окрестностях аэропорта Внуково вот таких персонажей. Из серии «Детство перед телевизором». Москва, Россия

Удивительный стрит-арт в Риме

«У нас в городе граффитчики „бомбят“ стены домов, на самом деле очень красиво у них это выходит». Нижневартовск, Россия

На случай если у вас был плохой день, вот вам Киану Ривз, заступник песиков. Сантьяго, Чили

Завораживающее граффити на жилом доме. Талса, Оклахома, США