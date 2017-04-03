20 правдивых графиков о нашей жизни

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Датский писатель Микаэль Вульф и художник Андерс Моргенталер, известные как творческий дуэт Wumo, создали серию графиков о некоторых болезненных истинах жизни в современном мире.

Блестящая ирония и сарказм вкупе с простыми и понятными иллюстрациями делают свое дело — от изучения жизненных диаграмм невозможно оторваться. Но самое главное — они все до боли правдивые. Поэтому специально для наших читателей мы в AdMe.ru перевели их. А заодно поплакали и посмеялись над ними.