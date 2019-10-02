20+ повседневных вещей, которые придумали дизайнеры от бога
По-настоящему талантливые дизайнеры даже привычные нам вещи могут превратить в небольшие произведения искусства, которые завораживают с одного взгляда. К таким шедеврам можно отнести, например, скрюченный от «боли в спине» фонарный столб, установленный у кабинета мануального терапевта. А еще — люстры в виде медуз, висящие в ресторане морепродуктов.
Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились, что фантазия творческих людей поистине неисчерпаема. Вот 20+ свежих тому доказательств.
В туалетах аэропорта Йоханнесбурга установлены такие краны
Фонарный столб перед кабинетом мануального терапевта
Шоколадный кролик от IKEA
Кошачий домик, похожий на маленький лес
В Японии продают носки в виде рыб
Скатерть в виде пивной пробки
Подошва этих кроссовок похожа на автомобильные шины
Штендер перед Академией карате в Торонто
Пожалуй, лучший чехол для нового iPhone
На конференции выдали бейджи с ремешком, который оказался зарядным USB-кабелем
Багажная карусель в аэропорту Торонто Пирсон
А этот ленточный конвейер в аэропорту Белграда проходит через багажник фиата
Светильники в виде медуз в ресторане морепродуктов
Скамейка с солнечной панелью и беспроводными зарядками
Башенный кран раскрашен под жирафа
Прозрачная палатка, в которой просыпаться — одно удовольствие
В школе стены превращают в гигантские книги
Фасад музыкального магазина при опущенных роллетах
Дверные ручки в кинотеатре
Лампу аварийного освещения превратили в голову жирафа
Стол и скамейки выглядят так, будто цепи к ним подвешены
Оказывается, существуют угловые унитазы
Таблетки для сердца выполнены в форме сердечек
В доме престарелых перила вдоль стены гармонично вписали во фреску
Фото на превью danifrancuzrose / reddit