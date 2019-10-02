20+ повседневных вещей, которые придумали дизайнеры от бога

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По-настоящему талантливые дизайнеры даже привычные нам вещи могут превратить в небольшие произведения искусства, которые завораживают с одного взгляда. К таким шедеврам можно отнести, например, скрюченный от «боли в спине» фонарный столб, установленный у кабинета мануального терапевта. А еще — люстры в виде медуз, висящие в ресторане морепродуктов.

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились, что фантазия творческих людей поистине неисчерпаема. Вот 20+ свежих тому доказательств.

В туалетах аэропорта Йоханнесбурга установлены такие краны

Фонарный столб перед кабинетом мануального терапевта

Шоколадный кролик от IKEA

Кошачий домик, похожий на маленький лес

В Японии продают носки в виде рыб

Скатерть в виде пивной пробки

Подошва этих кроссовок похожа на автомобильные шины

Штендер перед Академией карате в Торонто

Пожалуй, лучший чехол для нового iPhone

На конференции выдали бейджи с ремешком, который оказался зарядным USB-кабелем

Багажная карусель в аэропорту Торонто Пирсон

А этот ленточный конвейер в аэропорту Белграда проходит через багажник фиата

Светильники в виде медуз в ресторане морепродуктов

Скамейка с солнечной панелью и беспроводными зарядками

Башенный кран раскрашен под жирафа

Прозрачная палатка, в которой просыпаться — одно удовольствие

В школе стены превращают в гигантские книги

Фасад музыкального магазина при опущенных роллетах

Дверные ручки в кинотеатре

Лампу аварийного освещения превратили в голову жирафа

Стол и скамейки выглядят так, будто цепи к ним подвешены

Оказывается, существуют угловые унитазы

Таблетки для сердца выполнены в форме сердечек

В доме престарелых перила вдоль стены гармонично вписали во фреску