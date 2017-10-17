20 поражающих картин, написанных больными шизофренией

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Только вдумайтесь, творческие люди и люди с психопатологией имеют схожие черты: склонность к нестандартному мышлению, ускоренный мыслительный процесс, повышенная чувствительность и буйство фантазии. Мы в AdMe.ru задумались: может, искусство — это всего лишь проявление сумасшествия? Давайте посмотрим вместе на картины людей с различными психическими отклонениями. Как вы считаете, они сильно отличаются от работ обычных художников?

Дэвид Дьюирдт (David Deweerdt)

Этот бельгийский художник описывает свое творчество так: «У меня двойной маршрут: в качестве художника и в качестве посредника в аудиторию, страдающую тяжелыми психическими заболеваниями».

Шизофреник Зироу (Zero The Schizo)

Этот художник рисует своих, как он называет, «демонов».

Дун Ридделл (Dun Riddell)

Музей Овартачи, Риссков, Дания

Датский музей Ovartaci обладает крупнейшей в Европе коллекцией работ душевнобольных художников. Более того, он даже находится на территории психиатрической клиники Аархус. Но тем не менее все экспонаты — это творчество не просто психически больных людей, а настоящих художников, просто с диагнозом.

Коллекция Арт-Брют, Лозанна, Швейцария

Этот швейцарский музей известен одной из самых внушительных коллекций всемирно известных художников-аутсайдеров. В их числе — шизофреник Адольф Вельфли, стоимость работ которого достигает нескольких сотен тысяч долларов.

Музей Гуггинга, Клостернойбург, Австрия

В этой галерее собрано все австрийское шизофреническое творчество за последние 40 лет.

Центр интуитивного и аутсайдерского творчества, Чикаго, США

Коллекция музея довольно любопытная: здесь представлены не только работы шизофреников, но и творчество людей, переживших трагедии, тяжелые заболевания, видения и подобное. Как можно заметить, все представленные работы объединяет одно — чувство беспокойства. Вам так же кажется?