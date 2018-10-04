20+ парных татуировок, которые доказывают, что вы теперь одно целое

Некоторым людям мало просто колец и штампа в паспорте (или кровного родства) для того, чтобы показать свою любовь. И тогда в дело вступает мастер тату. Главное — чтобы любовь героев нашей фотоподборки была такая же вечная, как и те рисунки на их телах, что получились в итоге.

AdMe.ru предлагает восхититься их смелостью и креативностью (а может, что и подсмотреть для себя).

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Фото на превью mansimansibjj / instagram

11 На склад!
2 Комментарии
  • 4 октября 2018
  • 2
  • 8530

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!