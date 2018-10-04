20+ парных татуировок, которые доказывают, что вы теперь одно целое
Некоторым людям мало просто колец и штампа в паспорте (или кровного родства) для того, чтобы показать свою любовь. И тогда в дело вступает мастер тату. Главное — чтобы любовь героев нашей фотоподборки была такая же вечная, как и те рисунки на их телах, что получились в итоге.
AdMe.ru предлагает восхититься их смелостью и креативностью (а может, что и подсмотреть для себя).
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Фото на превью mansimansibjj / instagram