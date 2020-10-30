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20+ ослепляющих преображений от звездного визажиста, который возвращает молодость и красоту

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Работы стилиста-визажиста Вадима Андреева каждый хотя бы раз мог видеть по телевизору и в модных журналах. Ведь огромное количество знаменитостей уже многие годы выглядят такими молодыми и привлекательными в том числе благодаря таланту известного мастера. Вадима часто приглашают создавать стильные образы для рекламы, музыкальных клипов и популярных телевизионных проектов, а также модных показов. Например, на закрытии Mercedes-Benz Fashion Week Вадим всего за 5 часов сделал 32 макияжа! Неслучайно его профессионализму доверяют и такие мировые звезды, как Наталия Орейро.

Мы в AdMe.ru собрали одни из самых ярких преображений обычных женщин, которым посчастливилось попасть в руки талантливого мастера. А в бонусе мы покажем, как профессиональный макияж даже из простого парня может сделать голливудскую звезду.

1.

© vadimandreevmakeup / instagram

2.

© vadimandreevmakeup / instagram

3.

© vadimandreevmakeup / instagram

4.

© vadimandreevmakeup / instagram

5.

© vadimandreevmakeup / instagram

6.

© vadimandreevmakeup / instagram

7.

© vadimandreevmakeup / instagram

8.

© vadimandreevmakeup / instagram

9.

© vadimandreevmakeup / instagram

10.

© vadimandreevmakeup / instagram

11.

© vadimandreevmakeup / instagram

12.

© vadimandreevmakeup / instagram

13.

© vadimandreevmakeup / instagram

14.

© vadimandreevmakeup / instagram

15.

© vadimandreevmakeup / instagram

16.

© vadimandreevmakeup / instagram

17.

© vadimandreevmakeup / instagram

18.

© vadimandreevmakeup / instagram

19.

© vadimandreevmakeup / instagram

20.

© vadimandreevmakeup / instagram

21.

© vadimandreevmakeup / instagram

22.

© vadimandreevmakeup / instagram

23.

© vadimandreevmakeup / instagram

Бонус: преображение мужчин

© vadimandreevmakeup / instagram

А как вы считаете, в каких случаях мужчинам не помешало бы прибегнуть к услугам профессиональных стилистов-визажистов?

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