20+ ослепляющих преображений от звездного визажиста, который возвращает молодость и красоту

Работы стилиста-визажиста Вадима Андреева каждый хотя бы раз мог видеть по телевизору и в модных журналах. Ведь огромное количество знаменитостей уже многие годы выглядят такими молодыми и привлекательными в том числе благодаря таланту известного мастера. Вадима часто приглашают создавать стильные образы для рекламы, музыкальных клипов и популярных телевизионных проектов, а также модных показов. Например, на закрытии Mercedes-Benz Fashion Week Вадим всего за 5 часов сделал 32 макияжа! Неслучайно его профессионализму доверяют и такие мировые звезды, как Наталия Орейро.