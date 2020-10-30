20+ ослепляющих преображений от звездного визажиста, который возвращает молодость и красоту
Работы стилиста-визажиста Вадима Андреева каждый хотя бы раз мог видеть по телевизору и в модных журналах. Ведь огромное количество знаменитостей уже многие годы выглядят такими молодыми и привлекательными в том числе благодаря таланту известного мастера. Вадима часто приглашают создавать стильные образы для рекламы, музыкальных клипов и популярных телевизионных проектов, а также модных показов. Например, на закрытии Mercedes-Benz Fashion Week Вадим всего за 5 часов сделал 32 макияжа! Неслучайно его профессионализму доверяют и такие мировые звезды, как Наталия Орейро.
Мы в AdMe.ru собрали одни из самых ярких преображений обычных женщин, которым посчастливилось попасть в руки талантливого мастера. А в бонусе мы покажем, как профессиональный макияж даже из простого парня может сделать голливудскую звезду.
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Бонус: преображение мужчин
А как вы считаете, в каких случаях мужчинам не помешало бы прибегнуть к услугам профессиональных стилистов-визажистов?