20 очаровательных белых тату, которых не заметит даже строгая мама
Рисунки на коже уже давно перестали быть чем-то необычным: множество людей украшает себя подобным образом и носит на теле настоящие произведения искусства. Не так давно новым трендом инстаграма стали татуировки, нанесенные белыми чернилами. Выглядят такие работы очень нежно, а заметить их можно, только если хорошенько присмотреться. Это украшение можно сравнить с едва ощутимым шлейфом дорогих духов: оно так же гармонично дополняет образ.
Взгляните на то, какими разными и очаровательными могут быть тату-«невидимки». Мы в AdMe.ru считаем, что даже люди с самыми строгими принципами согласятся, что они выглядят стильно.
1. Вокруг света
2. Bellissimo!
3. Пионы
4. Изящная снежинка
5. Лотос
6. Роза необязательно должна быть в стиле «олдскул»
7. Ласточка, впрочем, тоже
8. Твой собственный компас
9. Фазы Луны
10. Крылатый снитч
11. Белая нежность
12. Ловец снов
13. Цветочная мандала
14. Змея, сохраняющая покой
15. Круги на воде
16. Минималистичная роза
17. «Классический» дракон в новом исполнении
18. «Все мы здесь безумны»
19. Компас покажет, куда идти
20. Надпись шрифтом Брайля
Бонус: переплетение черного и белого
А вам пришлись по вкусу эти необычные татуировки?
Фото на превью paperself / instagram, mnsantanatattoo / instagram