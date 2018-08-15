20 очаровательных белых тату, которых не заметит даже строгая мама

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Рисунки на коже уже давно перестали быть чем-то необычным: множество людей украшает себя подобным образом и носит на теле настоящие произведения искусства. Не так давно новым трендом инстаграма стали татуировки, нанесенные белыми чернилами. Выглядят такие работы очень нежно, а заметить их можно, только если хорошенько присмотреться. Это украшение можно сравнить с едва ощутимым шлейфом дорогих духов: оно так же гармонично дополняет образ.