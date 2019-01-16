20 новых версий известных картин, от которых Микеланджело и Да Винчи были бы в шоке
«Сфоткай типа Рембрандт» — один из самых необычных пабликов «ВКонтакте». Подписчики этой странички увлекаются искусством и косплеями. Они фотографируются в стиле шедевров живописи и таким образом создают свои версии известных картин. Некоторые снимки получаются на удивление точными, а некоторые — комичными.
Нам в AdMe.ru интересно по-новому посмотреть на знаковые полотна. Взгляните на них и вы.
1. Рудольф Хауснер. Желтая шляпа дурака
2. Владислав Бенда. Иллюстрация для Hearst’s International
3. Альфонс Муха. Портрет Ярославы
4. Борис Кустодиев. Купчиха за чаем
5. Амедео Модильяни. Эльвира
6. Пабло Пикассо. Арлекин и его подружка
7. Зинаида Серебрякова. За туалетом. Автопортрет
8. Казимир Малевич. Девушка с гребнем в волосах
9. Густав Климт. Дама с муфтой
10. Ян Вермеер. Молочница
11. Сандро Боттичелли. Портрет неизвестного с медалью
12. Грант Вуд. Американская готика
13. Виктор Васнецов. Аленушка
14. Микеланджело Буонарроти. Сотворение Адама
15. Пьеро делла Франческа. Урбинский диптих
16. Валерий Хабаров. Портрет Милы
17. Александр Орешников. Портрет художницы Н. Суздалевой
18. Леонардо да Винчи. Дама с горностаем
19. Ян Вермеер. Девушка с жемчужной сережкой
20. Энди Уорхол. Мэрилин
Бонус: Пьер Боннар. Белый кот
Если бы вы фотографировались в стиле определенной картины, что это было бы за полотно?
Фото на превью Сфоткай типа Рембрандт / vk