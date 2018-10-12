20+ нежных тату с животными, уровень милоты которых превышает все допустимые нормы
История татуировки насчитывает несколько тысячелетий. И если в стародавние времена рисунки на теле означали, например, принадлежность к тому или иному клану, род занятий или еще что-то, то сегодня многие их наносят просто ради красоты. Современные тату — это настоящее искусство, а мастеров, которые создают шедевры на теле, можно без преувеличения назвать настоящими художниками. И некоторые из этих художников создают настолько милые тату с животными, что нельзя просто вот так взять и не влюбиться в них.
Да, мы в AdMe.ru просто обожаем животных и татуировки. И даже если вы не любили ни того ни другого до этого момента, то теперь точно перейдете на нашу сторону.
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Фото на превью mini_tattooer / instagram, mini_tattooer / instagram