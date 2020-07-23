20+ пользователей поделились самодельными вещами, которые получились такими крутыми, что руки чешутся повторить их подвиг

Сегодня уже немного стыдно быть безудержным потребителем, в тренде потребление разумное. Есть даже концепция под названием «zero waste», согласно которой стоит отказываться от излишеств, не совершать импульсивных покупок, использовать и перерабатывать уже приобретенное, то есть дарить вещам вторую жизнь. И этот ночной кошмар производителей товаров уже нашел миллионы приверженцев по всему миру. Поэтому неудивительно, что в сети бум постов о ремеслах: пользователи делятся тем, что создали сами.

Мы в АdMe.ru восхищаемся людьми, у которых руки растут откуда нужно, ведь они умеют из ничего сотворить шедевр. Они делают светильники, мебель, украшения, предметы интерьера, рисуют картины, даже ковры вяжут. Уникальность гарантирована — в магазине такого точно не купишь.

«Почти все сварщики и кузнецы делают розочки из металла. Я подумал, что это скучно, и пришел к выводу, что нужно больше функциональности. Вот что из этого получилось»

«Потратила 30 с лишним часов на вязание крючком коврика для моей комнаты»

«Задолбал этот день сурка, захотелось разнообразия.

Нашла свою старую футболку и смело пустила в расход»

«Трафаретов у меня дома нет — ну не беда, ваяем из того, что есть. Впрочем, как всегда. Бумажный скотч, тарелка, резак и прочее — все в ход. Взяла обычный акрил, развела водой — и вперед. Получилось даже с эффектом линзы».

«Cделал шкатулку, в которой есть 3D-деталь со специальной целью. Листик нужен для того, чтобы открыть крышку»

«В пятницу у меня день рождения, и я никак не могла найти подходящий наряд. Поэтому взяла и сшила его сама»

«Сделал голову акулы с помощью картона и суперклея. Как же много часов ушло на это!»

«Мой первый проект с деревом и эпоксидной смолой»

«Я нарисовал cвой портрет, на котором я рисую себя, рисующего себя, который стоит у мольберта и тоже рисует себя»

«Я кузнец. Это первая и единственная медная заколка для волос, которую я сделал»

«Создал миниатюрную композицию из пробки, шпатлевки и текстурной пасты, а затем покрасил акриловыми красками. Через год понял, как сделать так, чтобы она светилась»

«Впервые решила поэкспериментировать с тканевыми красками — разрисовала холщовую сумку»

«Сделал пару необычных книжных полок для моих детей. Все вручную, построено на совесть! Всерьез подумываю этим заниматься»

«Наткнулся на классный подстаканник, попробовал сделать по-своему»

«Я раскрашиваю шляпы. Эту сделала прошлой ночью. Пытаюсь набраться смелости, чтобы открыть свой магазин»

«У меня был момент вдохновения, и вот результат»

«Cделала сама. Я использовала твердое серебро и смолу, смешанную со светящимся пигментом, который заряжается, поглощая свет»

«Сделал свадебный букет для подруги из разных видов бумаги: металлик, бумажные салфетки, черная и антикварная бумага»

«Я сделал складные стулья и стол из старых поддонов»

«Я только что закончил бревенчатый сказочный дом. Использовал строительный клей и контактный цемент. В высоту он почти 13 см»

«Удалось создать подвеску с глиняной розой»

«Увидел рекламу джинсов и решил сделать их сам. Использовал обычную краску для ткани»

Исчезающее искусство создания глобуса вручную

«Что вы думаете об этом медведе? Сделала его с нуля, и это был первый раз, когда я валяла из шерсти»

«Я украсил рисунком старый потрепанный стол»

«Сделала керамические кружки»

«Это лоскутное одеяло — мое творение от и до. Сшито на обычной швейной машинке. Все заняло 4 месяца. Что я чувствую, глядя на результат? Радость!»

«Обожаю работать с кожей — хобби такое. Попробовал сделать босоножки для любимой жены. Получилось вроде ничего. Как вам?»

«Я рисую их от руки разбавленным отбеливателем. Просто отбеливатель, вода и кисточка, никаких трафаретов»