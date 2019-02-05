20 крутых штук, дизайнеры которых включили воображение по полной

30

24

13.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Фантазия людей не имеет границ. Мы постоянно придумываем что-то новенькое и, как ни странно, до сих пор не утратили способности удивляться креативным вещам. Например таким, как светодиодные скамейки или коктейльные трубочки из металла.

AdMe.ru знает, как вы любите все необычное, поэтому вот вам подборка новых классных примеров дизайна, от которого невозможно оторвать взгляд.

Эта девушка сделала подвижную копию BB-8 в качестве диссертации

Устройство для автоматического полива

Так может выглядеть плитка

Лифт в отеле

Лампы из дерева и смолы

Заводной автомобиль?

Вот такой вот душ в отеле

Дизайн куртки волшебным образом сочетается с прилавком

Имитация ночного неба в самолете

Постельное белье, на котором можно рисовать

Оригинальная кофта для любителей «Стартрека»

Парковка для скутеров в начальной школе

Манекены, которых нам не хватало

«Нашел светодиодную скамейку, которая со временем меняет цвет»

Трубочка для апельсинового сока в этих кафетериях металлическая, а не пластиковая

Если груз был опрокинут, данное приспособление покажет это

Зеркала в виде очков

Светильники в форме животных

Идея для лестницы

Прозрачная Coca-Cola из Японии