20+ комиксов российского художника, где любая проблема превращается в анекдот

Художник из Санкт-Петербурга Юрий Кутюмов рисует комиксы, которые особенно близки современному поколению. Персонажи и сюжеты — самые разные: совместная жизнь молодой пары, ироничные и немного депрессивные размышления загадочной девушки Ди, остроумные зарисовки о повседневности.

Нам в AdMe.ru понравилось, как Юрий с юмором изображает события, которые могут случиться в жизни каждого из нас, и мы решили поделиться с читателями его работами.

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Случались ли с вами истории, в которые попадают персонажи комиксов Юрия?

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