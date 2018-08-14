20+ комиксов российского художника, где любая проблема превращается в анекдот
Художник из Санкт-Петербурга Юрий Кутюмов рисует комиксы, которые особенно близки современному поколению. Персонажи и сюжеты — самые разные: совместная жизнь молодой пары, ироничные и немного депрессивные размышления загадочной девушки Ди, остроумные зарисовки о повседневности.
Нам в AdMe.ru понравилось, как Юрий с юмором изображает события, которые могут случиться в жизни каждого из нас, и мы решили поделиться с читателями его работами.
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Случались ли с вами истории, в которые попадают персонажи комиксов Юрия?