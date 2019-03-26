20+ комиксов от сообщества «Образовач», которое к серьезным новостям относится с тонким юмором
Как правило, во многих СМИ (как печатных, так и электронных) научные новости иллюстрируются скучными стоковыми фотографиями. Но сообщество "Образовач" подошло к этому вопросу иначе. Авторы проекта рассказывают о событиях в мире науки и технологий с помощью комиксов и мемов. Такой способ подачи новостного контента многим пришелся по душе, о чем свидетельствует наличие сотен тысяч подписчиков в соцсетях проекта.
Мы в AdMe.ru обожаем комиксы, от которых сложно не хохотать во весь голос, даже если в этот момент находишься за одним столом с самой королевой. Итак, мы публикуем 20+ настоящих новостных заголовков и остроумных иллюстраций к ним, сделанных проектом «Образовач».
1. Ученые выяснили, что бактерии помогают простейшим с процессом размножения
2. Рождение первенца обрекает родителей на 6 лет плохого сна
3. Ученые обнаружили, что одно из колец Сатурна гораздо моложе остальных
4. Орангутаны научились использовать орудия с выгодой для себя
5. Выяснилось, что моллюски быстрее меняют пол, если другие моллюски вступают с ними в контакт
6. Поздний отход ко сну связали с психическими расстройствами
7. Опубликована самая крупная база астрономических данных. Ее размер составляет 1,6 ПБайт
8. Сталагмиты подтвердили причастность похолодания к вымиранию неандертальцев
9. В Москве протестируют беспилотную электричку
10. Планетные системы оказались упорядочены по размеру планет и интервалам между ними
11. Boeing начнет вырабатывать электричество из шума
12. Исследователи выяснили, что попугаи умеют определять форму отверстия и вставлять в него соответствующий предмет
13. Выяснилось, что собаки умеют отличать настоящие слова от ненастоящих
Lie (англ.) — ложь, неправда, обман.
14. Дети «наследуют» количество партнеров от матерей
15. Химики обнаружили две необычные модификации диоксида кремния высокого давления
16. В Анголе найден новый вид приматов — гигантский карликовый галаго
17. Компьютерное моделирование помогло разработать новый препарат против ВИЧ
18. Ученые связали чтение книг в пожилом возрасте с продлением жизни
19. Бактерии оказались способны регулировать гены хозяйского кишечника
20. Обнаружены суперземли, лишившиеся атмосферы из-за воздействия родительских звезд
21. Выяснилось, что младенцы уже в 6-месячном возрасте умеют распознавать эмоции по лицу
22. Ученые выяснили, что йога полезна для сохранения ясного ума в пожилом возрасте
Какие иллюстрации показались вам наиболее остроумными?
Авторские орфография и пунктуация сохранены.
Фото на превью Obrazovach / pikabu