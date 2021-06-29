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20 комиксов от мамы, которая справляется с любой проблемой благодаря своим помощникам. И это не только папа и бабушка

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Если задуматься, каждая мама — это супергероиня. Она всегда знает, что и где лежит, не хуже признанных иллюзионистов умеет показывать фокусы и легко может подловить идеальный момент для того, чтобы наконец взять и подстричь ребенку ногти. Хотя, конечно, героиням тоже иногда бывает нужна помощь, и ее всегда готовы оказать папа и бабушка. Но и не только они.

На такие размышления AdMe.ru натолкнули жизненные комиксы Анны Михеевой, иллюстратора и мамы двоих детей.

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А вам знакомы животные с последней иллюстрации? Или, может быть, вас сопровождает по жизни кто-то еще?

Фото на превью anna.twicemama / Instagram
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