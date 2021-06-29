20 комиксов от мамы, которая справляется с любой проблемой благодаря своим помощникам. И это не только папа и бабушка
Если задуматься, каждая мама — это супергероиня. Она всегда знает, что и где лежит, не хуже признанных иллюзионистов умеет показывать фокусы и легко может подловить идеальный момент для того, чтобы наконец взять и подстричь ребенку ногти. Хотя, конечно, героиням тоже иногда бывает нужна помощь, и ее всегда готовы оказать папа и бабушка. Но и не только они.
На такие размышления AdMe.ru натолкнули жизненные комиксы Анны Михеевой, иллюстратора и мамы двоих детей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
А вам знакомы животные с последней иллюстрации? Или, может быть, вас сопровождает по жизни кто-то еще?
Фото на превью anna.twicemama / Instagram
Поделиться этой статьёй