20+ комиксов от художника, который сделал сарказм своим оружием

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Сегодня интернет буквально завален комиксами — без тени сомнения можно сказать, что смешные иллюстрации переживают настоящий бум. Но художник из Вашингтона Кайл рисует так, как не может никто другой. В комиксах Things in Squares ему удается балансировать на тонкой грани черного юмора и сарказма.

Главный герой его комиксов — парень по имени Руперт. Он любимый персонаж иллюстратора. Но кроме него Кайл изображает и тайную жизнь животных, которые, оказывается, не такие уж и милые, как мы думали. Сам художник называет свой юмор странным и непредсказуемым.

AdMe.ru собрал для вас брутальные комиксы Кайла, в каждом из которых проявляется его неординарное чувство юмора.

1. Идеально

2. Грусть

3. Плохие кролики

4. Вот и ты

5. Холодно

6. Вакансии

7. Розовый

8. Это отстой

9. Кошачьи разговоры

10. Добродетель

11. На что-нибудь сгодится

12. Мыслить свободно

13. Телевизор

14. Ты можешь быть кем угодно

15. Зубная нить

16. Ну что тут еще

17. Паук

18. Мир глазами животных

19. Дискриминация

20. Но почему?

21. Устал