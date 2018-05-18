20 метких комиксов, в которых смешались драма и комедия

Художница из Венесуэлы Мария Гуадаррама рисует комиксы под названием «Невысказанная правда» («The Unspoken Truth»). Но это не просто веселые картинки, а самые настоящие философские опусы с глубоким смыслом.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с работами Марии и, возможно, узнать себя в одной из тех ситуаций, о которых рассказывают герои комиксов.

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Если вам понравились комиксы, вы можете найти еще больше работ Марии в инстаграме и в ее личном блоге.

Фото на превью Maria Guadarrama/theunspokentruth

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