20+ комиксов от художницы, для которой материнство — это не «яжемать», а повод для иронии

Аня — многодетная мама из Липецка, которая на собственном примере доказывает, что материнство — это не повод забыть о саморазвитии и творчестве. Загадочным образом она успевает рисовать комиксы, писать стихи и прозу и даже заниматься музыкой.

AdMe.ru не понаслышке знает о том, что дети могут забирать у родителей все время и силы. Но мы надеемся, что после знакомства с творчеством Ани у вас откроется второе дыхание.

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