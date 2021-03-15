20+ комиксов от художницы, для которой материнство — это не «яжемать», а повод для иронии
Аня — многодетная мама из Липецка, которая на собственном примере доказывает, что материнство — это не повод забыть о саморазвитии и творчестве. Загадочным образом она успевает рисовать комиксы, писать стихи и прозу и даже заниматься музыкой.
AdMe.ru не понаслышке знает о том, что дети могут забирать у родителей все время и силы. Но мы надеемся, что после знакомства с творчеством Ани у вас откроется второе дыхание.
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А вы научились находить время на свои увлечения, несмотря на наличие детей?
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