20+ комиксов, над которыми будет плакать каждая женщина. Сразу после того, как перестанет хохотать

Наверное, одни из самых трогательных эмоций мы испытываем, когда смотрим фильм, читаем книгу, да даже просто листаем картинки в интернете и узнаём в ситуации себя. Иногда это поднимает настроение, иногда — наоборот. Но каждый раз, встречаясь с подобным, мы ненадолго останавливаемся и осознаем: как все-таки удивительно то, что люди из разных уголков мира могут быть настолько похожи друг на друга.