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20+ комиксов, над которыми будет плакать каждая женщина. Сразу после того, как перестанет хохотать

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Наверное, одни из самых трогательных эмоций мы испытываем, когда смотрим фильм, читаем книгу, да даже просто листаем картинки в интернете и узнаём в ситуации себя. Иногда это поднимает настроение, иногда — наоборот. Но каждый раз, встречаясь с подобным, мы ненадолго останавливаемся и осознаем: как все-таки удивительно то, что люди из разных уголков мира могут быть настолько похожи друг на друга.

Нам в AdMe.ru это чувство знакомо не понаслышке, потому что мы давно подписаны на инстаграм-аккаунт известной бельгийской художницы Беллы, которая рисует комиксы. В ее работах просто невозможно не увидеть себя.

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А какая ситуация оказалась особенно близка вам?

Фото на превью bella.illustration / Instagram
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