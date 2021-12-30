20+ комиксов о том, что на самом деле творится в жизни тех, кто делает нам реснички с ноготочками

Мария Зык из Екатеринбурга изумила многих девушек своим видением бьюти-сферы. Она уже более года ведет блог с комиксами, где высмеивает типичные ситуации, которые происходят с мастерами и их клиентами во время процедур. Схожесть историй отмечают многие подписчики — их у девушки уже более 30 тысяч.

Мы в AdMe.ru посчитали героев этих иллюстраций очень похожими на нас самих и решили поделиться с вами работами Марии, чтобы и вы нашли себя в них.

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А какой комикс больше всего описывает вас?