20+ комиксов о том, что на самом деле творится в жизни тех, кто делает нам реснички с ноготочками
Мария Зык из Екатеринбурга изумила многих девушек своим видением бьюти-сферы. Она уже более года ведет блог с комиксами, где высмеивает типичные ситуации, которые происходят с мастерами и их клиентами во время процедур. Схожесть историй отмечают многие подписчики — их у девушки уже более 30 тысяч.
Мы в AdMe.ru посчитали героев этих иллюстраций очень похожими на нас самих и решили поделиться с вами работами Марии, чтобы и вы нашли себя в них.
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А какой комикс больше всего описывает вас?
Орфография и пунктуация автора сохранены.
Фото на превью beauty_comics / Instagram
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