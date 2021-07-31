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20 комиксов о том, что быть девушкой обалдеть как непросто, но мы справляемся

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Всем девушкам знакомо это чувство, когда пытаешься накраситься к важному мероприятию, а выходит ну совсем не очень. Или вот встречаешь худую дамочку, которая говорит о том, как ест и не толстеет. Ну а про попытки собраться с друзьями, которые так часто заняты и будут свободны только после дождичка в четверг, мы вообще молчим. Но, как ни крути, если подходить к таким проблемам с юмором, справляться будет как-то проще. Так считает и автор комиксов BlooMe, которая рисует их специально для того, чтобы все девушки мира узнали в них себя.

Мы в AdMe.ru давно подписаны на аккаунт талантливой девушки и частенько заходим туда за порцией хорошего настроения. Уверены, что эти работы придутся по душе и вам.

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Признавайтесь, какой из рисунков точно про вас?

Фото на превью be.bloome / Instagram
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