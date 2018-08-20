20+ комиксов о прокрастинации, кофеиновой зависимости, тревожности и других глобальных проблемах современных людей
Джоанн Саргинсон (Joanne Sarginson) увлеклась созданием комиксов, когда поняла, что ее блогу не хватает картинок. В своих работах Джоанн показывает попытки наконец-то начать вести дела как все «нормальные» взрослые люди. К сюжетам комиксов можно относиться по-разному: просто посмеяться над курьезными случаями или с иронией вспомнить о собственных жизненных неурядицах.
Стремление художницы к профессиональному росту и легкий юмор, с которым она говорит о проблемах немалой части людей, понравились AdMe.ru. Мы делимся с читателями работами Джоанн и надеемся, что они помогут преодолеть неуверенность и апатию и продолжить нелегкий жизненный путь.
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А если бы у вас появились суперспособности, как бы вы применяли их в быту?