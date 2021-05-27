20 уморительных комиксов о том, что на самом деле значит быть женой и мамой

После свадьбы жизнь женщины меняется, а после рождения малыша она уже не будет прежней. Но самое главное, что скучать больше не придется никогда, потому что то у мужа носки потеряются, то мама в гости приедет, то ребенок дневной сон пропустит. Именно об этом комиксы Даши Ровкиной — художницы из Череповца.