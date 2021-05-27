20 уморительных комиксов о том, что на самом деле значит быть женой и мамой
После свадьбы жизнь женщины меняется, а после рождения малыша она уже не будет прежней. Но самое главное, что скучать больше не придется никогда, потому что то у мужа носки потеряются, то мама в гости приедет, то ребенок дневной сон пропустит. Именно об этом комиксы Даши Ровкиной — художницы из Череповца.
Мы в AdMe.ru посмотрели все ее работы и решили, что над ними посмеется каждый, кто хоть раз пытался войти в подъезд с детской коляской.
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Какие перемены в жизни после свадьбы и рождения детей стали для вас самыми неожиданными?
Фото на превью dasha_rovkina / Instagram
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