Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло

Внук знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда Люсьен Фрейд — признанный художник-экспрессионист и мастер психологического портрета, чьи работы сегодня стоят десятки миллионов долларов. Хотя художник и утверждал , что практически не читал книг своего известного на весь мир родственника, в его картинах сложно не заметить влияние дедушки: в центр своего творчества и ученый, и живописец ставили внутреннюю сущность человека.

Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку самых ярких психологических портретов кисти Люсьена и предлагаем вам оценить их прямо сейчас. А в конце вас ждет бонус с историей одной из самых пугающих картин художника.

Девушка в темном пальто

Люсьен Фрейд, автопортрет

Девушка в постели

Девушка в темном платье

Девушка в берете

Портрет леди Элизабет Кавендиш

Девушка с розами

Женщина в белой рубашке

Комната в гостинице

Джон Дикин

Девушка с листьями

Голова большого мужчины

Девушка в меховом пальто

Дэвид Хокни

Человек с пером

Голова женщины

Белла

Аннабель

«Отражение» (автопортрет Люсьена Фрейда)

Бонус: немного о метафорах Люсьена

Девушка с котенком

Девушку с картины зовут Кэтлин Эпштейн, но все называли ее Китти («котенок» с английского). Это жена самого Люсьена. Как вы могли заметить выше, она фигурирует далеко не в одной его работе.

На этой картине художник играет с ее именем — включает в композицию котенка. Причем складывается ощущение, что героиня его душит. Но если взглянуть на потерянный вид самой Китти и на уверенный взгляд котенка, становится понятно, что жертва здесь вовсе не последний. Что вкладывалось в эту метафору, разгадывать вам. Есть предположения?