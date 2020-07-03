Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
Внук знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда Люсьен Фрейд — признанный художник-экспрессионист и мастер психологического портрета, чьи работы сегодня стоят десятки миллионов долларов. Хотя художник и утверждал, что практически не читал книг своего известного на весь мир родственника, в его картинах сложно не заметить влияние дедушки: в центр своего творчества и ученый, и живописец ставили внутреннюю сущность человека.
Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку самых ярких психологических портретов кисти Люсьена и предлагаем вам оценить их прямо сейчас. А в конце вас ждет бонус с историей одной из самых пугающих картин художника.
Девушка в темном пальто
Люсьен Фрейд, автопортрет
Девушка в постели
Девушка в темном платье
Девушка в берете
Портрет леди Элизабет Кавендиш
Девушка с розами
Женщина в белой рубашке
Комната в гостинице
Джон Дикин
Девушка с листьями
Голова большого мужчины
Девушка в меховом пальто
Дэвид Хокни
Человек с пером
Голова женщины
Белла
Аннабель
«Отражение» (автопортрет Люсьена Фрейда)
Бонус: немного о метафорах Люсьена
Девушка с котенком
Девушку с картины зовут Кэтлин Эпштейн, но все называли ее Китти («котенок» с английского). Это жена самого Люсьена. Как вы могли заметить выше, она фигурирует далеко не в одной его работе.
На этой картине художник играет с ее именем — включает в композицию котенка. Причем складывается ощущение, что героиня его душит. Но если взглянуть на потерянный вид самой Китти и на уверенный взгляд котенка, становится понятно, что жертва здесь вовсе не последний. Что вкладывалось в эту метафору, разгадывать вам. Есть предположения?