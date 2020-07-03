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Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло

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Внук знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда Люсьен Фрейд — признанный художник-экспрессионист и мастер психологического портрета, чьи работы сегодня стоят десятки миллионов долларов. Хотя художник и утверждал, что практически не читал книг своего известного на весь мир родственника, в его картинах сложно не заметить влияние дедушки: в центр своего творчества и ученый, и живописец ставили внутреннюю сущность человека.

Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку самых ярких психологических портретов кисти Люсьена и предлагаем вам оценить их прямо сейчас. А в конце вас ждет бонус с историей одной из самых пугающих картин художника.

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© Ann Ronan Picture Library/Image State/East News, © eastnews

Девушка в темном пальто

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Люсьен Фрейд, автопортрет

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© bridgemanimages

Девушка в постели

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Девушка в темном платье

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Девушка в берете

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© The Lucian Freud Archive / Bridgeman Images

Портрет леди Элизабет Кавендиш

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Девушка с розами

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Женщина в белой рубашке

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Комната в гостинице

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Джон Дикин

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Девушка с листьями

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Голова большого мужчины

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Девушка в меховом пальто

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Дэвид Хокни

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Человек с пером

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Голова женщины

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© The Lucian Freud Archive / Reproduced by permission of Chatsworth Settlement Trustees / Bridgeman Images

Белла

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© artchive

Аннабель

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

«Отражение» (автопортрет Люсьена Фрейда)

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Бонус: немного о метафорах Люсьена
Девушка с котенком

Внук Зигмунда Фрейда стал знаменитым художником. Только посмотрите, что из этого вышло
© wikiart

Девушку с картины зовут Кэтлин Эпштейн, но все называли ее Китти («котенок» с английского). Это жена самого Люсьена. Как вы могли заметить выше, она фигурирует далеко не в одной его работе.

На этой картине художник играет с ее именем — включает в композицию котенка. Причем складывается ощущение, что героиня его душит. Но если взглянуть на потерянный вид самой Китти и на уверенный взгляд котенка, становится понятно, что жертва здесь вовсе не последний. Что вкладывалось в эту метафору, разгадывать вам. Есть предположения?

Фото на превью wikiart
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