20 картин для тех, кто говорит про модернистов: «Пфф, да я тоже так могу!»

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Как часто можно услышать про величайших художников ХХ века фразочки вроде «Пфф, это разве рисунок? Да я хоть сейчас могу такие кубики накалякать!» AdMe.ru решил доказать, что это не так. Давайте посмотрим ранние картины революционных творцов ХХ века.

Первую картину Малевич написал в 16 лет. На ней была изображена лунная река с лодкой на берегу. Один из друзей Казимира, шустрый малый, предложил продать картину и, не спросив самого художника, отнес ее в магазин, где ее тут же купили за 5 рублей. Картина до сих пор не найдена.

Это работы 1928–1930-х гг. В это время Малевич преподавал в Киевском художественном институте.

Карьеру художника Кандинский начал поздно: в 1897 г. в возрасте 30 лет он поступает в мюнхенскую студию живописи художника Ажбе. В 1900 г. он поступает в Академию, а с 1904 г. преподает. Далее, спустя десяток лет художественной жизни в Европе, он возвращается на Родину (в Москву) и становится одним из основоположников абстракционизма.

Самый загадочный сюрреалист в истории получает академическое художественное образование, но по-настоящему находит себя спустя почти десятилетие после Академии искусств. Он уходит в особый сюрреализм, искажая не форму предмета, а его смысл. С годами его парадоксальный стиль оттачивается до совершенства.

Интереснейшая история: в 20 лет у Анри случился приступ аппендицита. Чтобы после операции ему не было скучно лежать в больнице, мама принесла ему кисти и бумагу. Больничный кончился тем, что он записался в школу рисунка. Картина сверху написана через год после выписки. Вот так вот, на все воля случая.

Дали учится рисунку всю свою юность: в простой художественной школе, затем в Академии в Фигерасе, затем в Сан-Фернандо. Из последнего его выгоняют в 1926 г. (внимание!) за высокомерное отношение к преподавателям. В это же время он знакомится с новыми течениями в живописи и пускается в поиск собственного эксцентричного стиля. Слева и ниже можно увидеть его ранние работы из академий.

Художественная история одного из первых экспрессионистов началась в 1881 г., когда Мунк поступил в Королевскую школу рисования в Христиании. Его наставником был художник-натуралист Кристиан Крог, влияние которого мы и наблюдаем в ранней картине слева.

Закончив училище в 1906 г., авангардист Марк Шагал начал учиться изобразительному искусству в художественной школе живописца Юделя Пэна, который прославился в основном тем, что был учителем самого Шагала.

Один из самых революционных художников ХХ века в молодости совсем не был одаренным художником. Кроме того, он много пил. Осознание таланта пришло к нему лишь в психбольнице, куда он попал из-за сильнейшего запоя. Он начал рисовать свои видения, а позже придумал совершенно индивидуальный стиль.

Отец Климта был гравером по золоту и первым учителем Густава. Повзрослев, Густав поступает в художественное училище на архитектурную живопись. Но в 1892 г., после смерти отца и брата, его академические взгляды на рисунок в корне меняются: он начинает развивать глубоко индивидуальный стиль.

Обеспеченная семья и перфекционизм позволили юному Дега не спеша развить свой талант. В 1854 г., за 7 лет до своей вербовки в импрессионисты, Дега стажируется в мастерской ученика великого Энгра (влияние его стиля видно на картине слева). А в 1861 г. он знакомится с Мане, и начинается уже совсем другая история.

Непослушный школьник Моне развлекался на уроках рисованием карикатур на своих учителей. К 15 годам он достиг такого совершенства, что начал (шокировав родных) брать деньги за карикатуры. Он стал городской знаменитостью и привлек местного художника Будена, который и обучил его живописи (результат на картине сверху). Ну а далее — Париж, трудности, гениальность, импрессионизм и все дела.

Голландский художник Пит Мондриан начал карьеру с простого учителя рисования в начальной школе. Любил писать пейзажи в духе импрессионизма (слева). Но затем переехал в Париж, глубоко воспринял искания кубизма и впоследствии стал одним из родоначальников абстрактной живописи.

Русский эмигрант Маркус Роткович однажды зашел за своим другом в нью-йоркскую школу искусств и увидел, как в одной из аудиторий художники рисовали модель. Так родился художник Марк Ротко: он поступил в школу дизайна, где его учителем был Аршил Горки — один из основателей абстрактного сюрреализма.

В своем раннем творчестве Рихтер работает в основном в стилях фотореализма и поп-арта. Но в 70-х гг. он начинает свои знаменитые эксперименты с минимализмом, изучая различные цвета, что и делает его культовым художником своего времени.

Первый рисунок принадлежит 13-летнему Энди. Именно в этом возрасте он сильно заболел и был прикован к постели. От скуки он начал увлекаться рисованием и делать коллажи из газетных вырезок. Это определило его будущее: он поступает на факультет графического дизайна и начинает работать иллюстратором журнала Vogue. А дальше вы знаете.