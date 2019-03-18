20+ картин, автор которых будто подсматривает за жизнью простых людей через замочную скважину

11 6

13

9.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Владимир Любаров изображает бытовые сцены, работая в традициях наивной живописи. Он родился в Москве, а со временем купил маленький домик в деревне Перемилово Владимирской области и окунулся в мир российской глубинки. При взгляде на его простые, но емкие картины невозможно не улыбнуться.

Мы в AdMe.ru убедились в том, что автору удается очень точно передать особенности повседневной жизни провинции. Кстати, в Театральном музее им. А. А. Бахрушина с 7 марта 2019 года будет проходить выставка Владимира Любарова «Год театра в деревне Перемилово».

1. Народный целитель снимает Маше венец безбрачия

2. Июльский дождь

3. Девушки провожают Колю на конкурс гармонистов

4. Люба примеряет чулочки

5. Прыгалки

6. Пробуждение Одетты

7. Семья

8. Старый дом

9. Катя на качелях

10. Лыжники

11. Перекус

12. Приворот

13. Остановка

14. Физкультурница

15. Пильщики

16. Надя и Зина культурно отдыхают

17. Променад

18. Понедельник

19. Света любит танцевать

20. Прогулка с велосипедом и мужчиной

21. Мона Лиза

Какая картина понравилась вам больше всего? Поделитесь своим мнением с нами.