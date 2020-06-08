20+ кадров от фотохудожника- путешественника, которые докажут, что вокруг нас — красота, доброта и много поводов для улыбки
Можно просто любоваться красотой, которая нас окружает. Но есть и другой вариант — схватить в руки камеру и запечатлеть ускользающее мгновение. Именно так и делает фотохудожник Сергей Коляскин. Он живет на Урале, но регулярно ездит в разные страны и принимает участие в международных профессиональных конкурсах. А еще он подробно рассказывает о каждом своем снимке и делится впечатлениями от путешествий.
Мы в AdMe.ru буквально залипли на этих кадрах и их описаниях, а потом поняли, что обязаны поделиться такой ценной находкой с нашими читателями.
Маленький зеленый человечек смотрит на высокого аристократа и мечтает в следующей жизни родиться жирафом
Человечек в зеленой футболке работает швейцаром в особняке жирафов. Это здание построено в Лондоне в начале XIX века и вот уже 200 лет служит домом для длинношеих аристократов.
На втором фото высокое семейство снисходительно наблюдает сверху в ожидании прогулки по своей большой вотчине. Это панорама из 5 кадров. Я очень долго выжидал момент, чтобы получилось задуманное.
Грозовая улыбка на Урале
Мне нравится наблюдать за грозой, люблю ливень, когда за несколько секунд промокаешь до нитки и тело охлаждается после жары. Люблю ловить молнии. Каждая из них уникальна, двух одинаковых просто не существует. Поэтому так важно запечатлеть портрет молнии. Больше такой момент не повторится никогда.
А недавно наш город изнывал от жары. Воздух нагрелся и ходил ходуном над поникшими травами. К вечеру же стало прохладнее, а атмосфера наэлектризовалась. Я заторопился на охоту. И в результате получился вот такой портрет мегамолнии над городом.
Белые барашки в Шотландии
Живописные зеленые холмы и белые барашки, весело прыгающие по горной тропе ранним утром, подняли мне настроение. Надеюсь, вы тоже оцените этот незатейливый, но живописный пейзаж.
Райский сад в Англии
Мне очень повезло оказаться в Англии весной. Всего 2 недели здесь цветут прекрасные рододендроны, распускаясь огромными бутонами и перенося нас в райские сады.
Все пространство заполнено пьянящим запахом цветов, солнечный свет лениво пробивается сквозь изумрудную россыпь листвы, а от озер и ручьев приятно веет прохладой. Я, пожалуй, никогда не видел ничего прекраснее этих мест.
Зеленый коридор. Лето в Златоусте
Лебедь на Темзе
В Великобритании все лебеди принадлежат королеве, и только она может охотиться на них. Разумеется, она этого не делает. Со времен Средневековья лебедей здесь берегли, существовала даже должность королевского смотрителя за лебедями.
В общем, гордые птицы чувствуют себя в этой стране свободно. Они не боятся людей и живут повсеместно. Часто я подходил к ним на расстояние вытянутой руки. И все-таки встретить лебедя на Темзе в самом центре Лондона — настоящая удача.
Из серии «Отражения города»
Люблю искать отражения в городах. На этом фото улица в Глазго.
Новогодняя Москва.
Театр оперы и балета в Челябинске.
Старик и птицы
Когда я увидел старого рыбака, у меня в голове почему-то сразу всплыли смутные библейские образы. И до сих пор что-то неуловимое держит мой взгляд на этой фотографии, оставшейся от случайной встречи на берегу Атлантического океана.
Коты и лисы, которые гуляют сами по себе
Одним из приятных сюрпризов поездки в Лондон стало обнаружение множества вальяжных котов и... лис.
Лисы гуляют в самом центре Лондона: стоит солнцу скрыться за горизонтом, как рыжие выходят из укрытий. Говорят, в городе живет около 10 тыс. лис. Я встречал их в парках, на закованной в каменные плиты набережной Темзы, в многоэтажных джунглях из стекла и бетона в Кэнэри-Уорф, в лондонском Сити.
У нас бытует дурацкое мнение о том, что в жилые районы выходят только бешеные лисы. В итоге мы уничтожили множество этих интересных созданий. А в Лондоне за все время не помнят ни одного случая бешенства. Да, там люди не подкармливают лис, но и не уничтожают их. Мои друзья в Лондоне как-то сняли на телефон лисичку, которая грелась на капоте их машины.
Этот город очень хорошо демонстрирует гармоничное сосуществование человека и природы. В парках и садах гуляют олени, бегают лисы, в небе летают сапсаны, а по закоулкам бродят барсуки. И все они живут бок о бок с людьми.
Замок индустриального мира
Большая удача — заглянуть краешком глаза в мир индустриальной утопии, где вытягиваются в небо краны и растут трубы замков, а к ним тянутся со всех сторон железные тропы поездов. И над этим всем, подчеркивая утопическую красоту индустриального мира, раскинулась радуга, уходящая в дымку.
Ночные огни большого города
Ночь и парень с Луной
На фотографии Нур-Султан, который до недавнего времени был Астаной. Я регулярно приезжал в этот казахстанский город около 20 лет и наблюдал за его развитием. Видел, как с нуля в степи постепенно росли небоскребы, появлялись дороги и интересные архитектурные объекты.
Человек и кошка
С этим кадром я стал победителем национального этапа крупнейшего международного фотоконкурса Metro Photo Challenge 2019. Члены жюри отметили фотографию «Человек и кошка», сделанную в Гаване.
Из серии «Дети Кубы»
Пред очами Севера
Это компиляция из кадров, снятых во время экспедиции на Манарагу (приполярный Урал). Когда мы покинули последнюю крупную деревню, перед нами раскинулись бескрайние белые поля и в небе появился «глаз», словно наблюдая за нами.
А на втором фото — арктические щенки. Они беззаботно играют и радуются еще одному успешному обороту Земли вокруг Солнца.
Метеорная ночь
4 часа съемок метеоритного дождя Персеид удачно сочетались со съемкой грозы.
Космические странники летят со стороны созвездия Персея. Большинство из них размером с песчинку. Они сгорают в атмосфере Земли, образуя звездный дождь, чтобы кто-то мог загадать желание или просто глядел в ночное небо и наслаждался их стремительным полетом.
А вот и я!
Почти неделю ходил по Лондону, как ежик в тумане. Впервые попал в то состояние города, которое описано в классической литературе. Мне нравится.
А вам случалось экспериментировать в жанре художественной фотографии? Что запечатлено на этих снимках?
Фото на превью Сергей Коляскин / vk