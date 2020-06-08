20+ кадров от фотохудожника- путешественника, которые докажут, что вокруг нас — красота, доброта и много поводов для улыбки

88 4 40 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Можно просто любоваться красотой, которая нас окружает. Но есть и другой вариант — схватить в руки камеру и запечатлеть ускользающее мгновение. Именно так и делает фотохудожник Сергей Коляскин. Он живет на Урале, но регулярно ездит в разные страны и принимает участие в международных профессиональных конкурсах. А еще он подробно рассказывает о каждом своем снимке и делится впечатлениями от путешествий.

Мы в AdMe.ru буквально залипли на этих кадрах и их описаниях, а потом поняли, что обязаны поделиться такой ценной находкой с нашими читателями.

Маленький зеленый человечек смотрит на высокого аристократа и мечтает в следующей жизни родиться жирафом

Человечек в зеленой футболке работает швейцаром в особняке жирафов. Это здание построено в Лондоне в начале XIX века и вот уже 200 лет служит домом для длинношеих аристократов. На втором фото высокое семейство снисходительно наблюдает сверху в ожидании прогулки по своей большой вотчине. Это панорама из 5 кадров. Я очень долго выжидал момент, чтобы получилось задуманное.

Грозовая улыбка на Урале

Мне нравится наблюдать за грозой, люблю ливень, когда за несколько секунд промокаешь до нитки и тело охлаждается после жары. Люблю ловить молнии. Каждая из них уникальна, двух одинаковых просто не существует. Поэтому так важно запечатлеть портрет молнии. Больше такой момент не повторится никогда. А недавно наш город изнывал от жары. Воздух нагрелся и ходил ходуном над поникшими травами. К вечеру же стало прохладнее, а атмосфера наэлектризовалась. Я заторопился на охоту. И в результате получился вот такой портрет мегамолнии над городом.

Белые барашки в Шотландии

Живописные зеленые холмы и белые барашки, весело прыгающие по горной тропе ранним утром, подняли мне настроение. Надеюсь, вы тоже оцените этот незатейливый, но живописный пейзаж.

Райский сад в Англии

Мне очень повезло оказаться в Англии весной. Всего 2 недели здесь цветут прекрасные рододендроны, распускаясь огромными бутонами и перенося нас в райские сады. Все пространство заполнено пьянящим запахом цветов, солнечный свет лениво пробивается сквозь изумрудную россыпь листвы, а от озер и ручьев приятно веет прохладой. Я, пожалуй, никогда не видел ничего прекраснее этих мест.

Зеленый коридор. Лето в Златоусте

Лебедь на Темзе

В Великобритании все лебеди принадлежат королеве, и только она может охотиться на них. Разумеется, она этого не делает. Со времен Средневековья лебедей здесь берегли, существовала даже должность королевского смотрителя за лебедями. В общем, гордые птицы чувствуют себя в этой стране свободно. Они не боятся людей и живут повсеместно. Часто я подходил к ним на расстояние вытянутой руки. И все-таки встретить лебедя на Темзе в самом центре Лондона — настоящая удача.

Из серии «Отражения города»

Люблю искать отражения в городах. На этом фото улица в Глазго.

Новогодняя Москва.

Театр оперы и балета в Челябинске.

Старик и птицы

Когда я увидел старого рыбака, у меня в голове почему-то сразу всплыли смутные библейские образы. И до сих пор что-то неуловимое держит мой взгляд на этой фотографии, оставшейся от случайной встречи на берегу Атлантического океана.

Коты и лисы, которые гуляют сами по себе

Одним из приятных сюрпризов поездки в Лондон стало обнаружение множества вальяжных котов и... лис. Лисы гуляют в самом центре Лондона: стоит солнцу скрыться за горизонтом, как рыжие выходят из укрытий. Говорят, в городе живет около 10 тыс. лис. Я встречал их в парках, на закованной в каменные плиты набережной Темзы, в многоэтажных джунглях из стекла и бетона в Кэнэри-Уорф, в лондонском Сити.

У нас бытует дурацкое мнение о том, что в жилые районы выходят только бешеные лисы. В итоге мы уничтожили множество этих интересных созданий. А в Лондоне за все время не помнят ни одного случая бешенства. Да, там люди не подкармливают лис, но и не уничтожают их. Мои друзья в Лондоне как-то сняли на телефон лисичку, которая грелась на капоте их машины. Этот город очень хорошо демонстрирует гармоничное сосуществование человека и природы. В парках и садах гуляют олени, бегают лисы, в небе летают сапсаны, а по закоулкам бродят барсуки. И все они живут бок о бок с людьми.

Замок индустриального мира

Большая удача — заглянуть краешком глаза в мир индустриальной утопии, где вытягиваются в небо краны и растут трубы замков, а к ним тянутся со всех сторон железные тропы поездов. И над этим всем, подчеркивая утопическую красоту индустриального мира, раскинулась радуга, уходящая в дымку.

Ночные огни большого города

Ночь и парень с Луной

На фотографии Нур-Султан, который до недавнего времени был Астаной. Я регулярно приезжал в этот казахстанский город около 20 лет и наблюдал за его развитием. Видел, как с нуля в степи постепенно росли небоскребы, появлялись дороги и интересные архитектурные объекты.

Человек и кошка

С этим кадром я стал победителем национального этапа крупнейшего международного фотоконкурса Metro Photo Challenge 2019. Члены жюри отметили фотографию «Человек и кошка», сделанную в Гаване.

Из серии «Дети Кубы»

Пред очами Севера

Это компиляция из кадров, снятых во время экспедиции на Манарагу (приполярный Урал). Когда мы покинули последнюю крупную деревню, перед нами раскинулись бескрайние белые поля и в небе появился «глаз», словно наблюдая за нами. А на втором фото — арктические щенки. Они беззаботно играют и радуются еще одному успешному обороту Земли вокруг Солнца.

Метеорная ночь

4 часа съемок метеоритного дождя Персеид удачно сочетались со съемкой грозы. Космические странники летят со стороны созвездия Персея. Большинство из них размером с песчинку. Они сгорают в атмосфере Земли, образуя звездный дождь, чтобы кто-то мог загадать желание или просто глядел в ночное небо и наслаждался их стремительным полетом.

А вот и я!

Почти неделю ходил по Лондону, как ежик в тумане. Впервые попал в то состояние города, которое описано в классической литературе. Мне нравится.

А вам случалось экспериментировать в жанре художественной фотографии? Что запечатлено на этих снимках?