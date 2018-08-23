20+ минималистичных татуировок, которые навсегда сохранят приятные воспоминания
В Южной Корее набирают популярность крохотные тату, которые почти не бросаются в глаза. Дело в том, что в стране особое отношение к татуировкам: из-за их наличия даже могут заставить покинуть бассейн или спа-салон. Поэтому многие и набивают себе миниатюрных животных, фрукты, цветы, а иногда даже родственников. Особенно мило они получаются у художника-татуировщика из Сеула под ником Dogy.
Этот парень создает татуировки по фотографиям, перенося на кожу минимум деталей. В результате получаются невероятно трогательные рисунки.
AdMe.ru просмотрел работы мастера и выбрал те из них, что хранят личные воспоминания и безмерную любовь к близким.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
А вот и сам художник-татуировщик за работой
А вы бы сделали себе подобную татуировку? Если да, то какой жизненный момент или кого из близких вы увековечили бы на своем теле?
Фото на превью tattooer_dogy / instagram