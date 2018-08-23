20+ минималистичных татуировок, которые навсегда сохранят приятные воспоминания

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В Южной Корее набирают популярность крохотные тату, которые почти не бросаются в глаза. Дело в том, что в стране особое отношение к татуировкам: из-за их наличия даже могут заставить покинуть бассейн или спа-салон. Поэтому многие и набивают себе миниатюрных животных, фрукты, цветы, а иногда даже родственников. Особенно мило они получаются у художника-татуировщика из Сеула под ником Dogy.

Этот парень создает татуировки по фотографиям, перенося на кожу минимум деталей. В результате получаются невероятно трогательные рисунки. AdMe.ru просмотрел работы мастера и выбрал те из них, что хранят личные воспоминания и безмерную любовь к близким.

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А вот и сам художник-татуировщик за работой

А вы бы сделали себе подобную татуировку? Если да, то какой жизненный момент или кого из близких вы увековечили бы на своем теле?