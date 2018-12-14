20+ изящных тату, в которых нет ни одной лишней черточки
Можно по-разному относиться к рисункам на теле, однако это искусство становится все более популярным во всем мире: сегодня татуировки украшают тела не только брутальных мужчин, но и нежных дам. Конечно, очень важно найти хорошего мастера, который сумеет создать на коже настоящий шедевр, — особенно если речь идет о небольших татуировках, в которых каждая деталь должна быть выверена до миллиметра.
Мы в AdMe.ru любим искусство, поэтому отыскали на просторах инстаграма 25 татуировок, авторов которых можно назвать настоящими художниками.
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Фото на превью tattooist_banul / instagram, tattooist_banul / instagram