20+ изящных тату, в которых нет ни одной лишней черточки

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Можно по-разному относиться к рисункам на теле, однако это искусство становится все более популярным во всем мире: сегодня татуировки украшают тела не только брутальных мужчин, но и нежных дам. Конечно, очень важно найти хорошего мастера, который сумеет создать на коже настоящий шедевр, — особенно если речь идет о небольших татуировках, в которых каждая деталь должна быть выверена до миллиметра.